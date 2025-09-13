Francos dijo que fue “un error” nacionalizar las elecciones en la Provincia e insistió con la convocatoria a Macri

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que haber nacionalizado la elección en la provincia de Buenos Aires “fue un error”, si bien consideró que el escenario del 26 de octubre, cuando sean los comicios nacionales, “será diferente”. Bajo esa premisa, ahondó en la importancia de convocar e incluir a Mauricio Macri y a Pro dentro del armado rumbo a esa fecha.

“Creo que nacionalizar una elección distrital fue un error y hay que reconocer que desde ese punto de vista el gobierno de la Provincia estuvo inteligente porque hizo una jugada que le convino, que fue dejar al kirchnerismo de lado, aprovechó bien situación”, destacó Francos en relación a la estrategia del gobernador Axel Kicillof de separar las elecciones en territorio bonaerense.

Sin embargo, el jefe de Gabinete aseguró que el escenario de la elección de medio término del 26 de octubre “será diferente” al de la Provincia, donde La Libertad Avanza perdió frente al peronismo por una diferencia de trece puntos, y auguró un mejor resultado a nivel nacional para el Gobierno. “Ahí se juega cómo se va a componer el Congreso y la gente tendrá que definir si apoya a Milei en las reformas que queremos realizar, porque todo lo que venimos en el recinto haciendo hasta ahora fue con el apoyo de un bloque muy pequeño”, advirtió en diálogo con Radio Mitre.

Luis Caputo, Javier Milei, Guillermo Francos y Lisandro Catalán @GAFrancosOk

En este contexto, Francos se mostró proclive al pedido de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien en las últimas horas sugirió que “sería bueno” abrir el diálogo con el líder del partido amarillo. “Siempre es importante hablar con el expresidente [Mauricio] Macri, me parece que es una figura política importante a nivel nacional, hay que tenerlo en cuenta como también creo que hay que hablar con los de Pro que trabajaron con nosotros en esta elección”, resaltó el funcionario.

Luego, al referirse a la economía, el ministro aseguró que el Gobierno no tiene intenciones “de modificar la política que viene instrumentando hace meses” en defensa del equilibrio fiscal y desestimó cualquier tipo de riesgo devaluatorio.

“El Gobierno tiene perfectamente claro que está llevando adelante una política de equilibrio fiscal que se complementa con el tipo cambio con las bandas. Pese a todos los ataques que impactan en el estado de ánimo de los operadores de los mercados, el dólar se mantuvo dentro de la banda”, indicó Francos.

“Lo que quiero decir es que el sistema que establece el Gobierno pudo contener un momento complejo”, aseguró el jefe de Gabinete sobre el impacto político que tuvo el escándalo de los audios sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que involucran a la hermana del Presidente, Karina Milei. De hecho, los calificó como “una maniobra totalmente orquestada para perjudicar y generar una situación de inestabilidad”.

Manuel Adorni, Eduardo "Lule" Menem y Karina Milei. Cámara de Diputados el 4 de diciembre 2024 Enrique García Medina

En otro tramo de la entrevista, intentó bajarle el todo a las supuestas internas que conviven en la Casa Rosada, entre los “territoriales” que responden a Karina Milei, en tándem con los Menem y Sebastián Pareja, y el grupo de los “celestiales” que reportan al asesor presidencial Santiago Caputo.

“Yo no tengo internas con nadie, respondo al presidente la Nación”, aclaró Francos, desestimando los rumores que lo ubicaban como una tercera posición dentro de la Casa Rosada, en una nueva configuración del llamado “triángulo de hierro”, integrado por Javier Milei, su hermana y el asesor todoterreno.

“Internas siempre va a haber en todas partes. En nuestro caso, el Presidente se ha puesto al frente de la negociación política y me parece correcto que haya un liderazgo que establezca cómo son las circunstancias y las discusiones que puede haber dentro de un equipo”, marcó.

“Él encabeza la mesa política y la relación entre la jefatura de Gabinete, el nuevo ministro del Interior y los gobernadores, con lo cual el tema no son las internas, sino cuáles son los problemas que tiene el país y cómo se resuelven”, concluyó al respecto.