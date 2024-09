Francos reconoció diferencias con Santiago Caputo y dio detalles del asado en Olivos

Escuchar

Invitado al mitin que realizó el presidente Javier Milei el martes por la noche en la Quinta de Olivos para celebrar que quedó firme su veto contra la fórmula jubilatoria de la oposición, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, contó detalles de ese asado, donde se lo vio sentado junto al asesor Santiago Caputo. Esa fue la segunda muestra de sintonía, tras una foto que más temprano se habían sacado en la Casa Rosada junto a la secretaria general Karina Milei. Este miércoles, el ministro coordinador admitió diferencias con el estratega, pero dijo que ahora reina la paz.

“A veces uno tiene diferencias de opinión y las diferencias después se saldan”, admitió Francos con respecto a su relación con Caputo, que integra el “triángulo de hierro” del Gobierno junto a los hermanos Milei. “Estamos en paz, estamos bien. Eso no quiere decir que no discutamos otra vez, uno siempre en la gestión tiene puntos de vista distintos, ve la realidad de manera diferente”, planteó Francos.

Además, para bajarle el tono a la confrontación que tuvo su punto más álgido cuando el asesor se negó a dar marcha atrás con las restricciones al acceso a la información pública, dijo en Radio Mitre: “Hay diferencias de edades también. Santiago es mucho más joven que yo”.

En tanto, el jefe de Gabinete tampoco quiso adjudicarle su internación -por una infección urinaria, que lo hizo desmayarse por un largo rato- a estas fricciones que se dieron en el seno del Gobierno. “La verdad es que no siento el estrés, no me doy cuenta. Uno por ahí le pone más tiempo de lo que resiste el físico”, comentó.

Por otra parte, Francos consideró como “muy importante para el Gobierno” la cena de anoche que organizó Milei, a la que invitó a los 87 diputados que lo apoyaron en el recinto para dejar firme su veto contra las jubilaciones. Según el funcionario, era importante “confraternizar” con los aliados, con los que la Casa Rosada articuló desde principio de año, con vaivenes. “Y en este caso particular, pese a que al principio tuvimos diferencias por la forma en que se trató la ley de reforma de ajuste jubilatorio, les hicimos entender lo que eso iba a ocasionar a futuro, el impacto negativo en los mercados. Obtuvimos el apoyo para que no se pueda insistir en esa ley y una cantidad de votos suficientes para generar en el futuro. No quiere decir en todos los casos, pero sí una posibilidad de diálogo muy clara, y el Presidente está muy contento con esto”, indicó.

