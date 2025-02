Francos respaldó a Milei y aseguró que no recibió coimas por la promoción de $LIBRA

Mientras sigue el escándalo por $LIBRA, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a respaldar a Javier Milei y no solo aseguró que el Presidente no cobró ningún tipo de coima por “difundir” la criptomoneda, sino que marcó incluso que no conoce una persona más honesta el que mandatario, a quien tildó como “casi un obsesionado” por los temas tecnológicos. Luego de que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, indicara que pone “las manos en el fuego” por Milei, Francos redobló la apuesta en ese sentido y dijo que conoce al Presidente “mucho más” que el titular de Hacienda.

En primer término, el jefe de Gabinete admitió que esta situación generó “un ruido” en el Gobierno, “que viene pegando una tras otra absolutamente todas las predicciones de la política económica, que era lo más importante en este periodo”. Entonces, retomó la postura de Milei de que buscaba “difundir un emprendimiento” y no promocionar una estafa. “Es casi un obsesionado por este tema tecnológico de Inteligencia Artificial (IA) y [el tuit] se tomó de una manera que era equivocada, o que no tenía que ver con el objetivo que había planteado, y lo bajó”, resumió Francos en Radio Mitre y acotó: “La gente juzgará, conozco a Javier Milei hace muchos años. No he conocido a una persona más honesta que él y se va a ver cuando deje su función. Cuando miren el patrimonio no va a ser como el de otros funcionarios, que empezaron con cero y terminaron con miles de millones de pesos”.

Fue en eso que el jefe de Gabinete aseveró que el Presidente “no recibió absolutamente nada” por publicar el mensaje que le dio legitimidad a la criptomoneda, que subió luego de que Milei le diera rebote y tras eso se cayó, con millones de dólares invertidos por distintos usuarios que quedaron en manos de solo un puñado de tenedores que -se sospecha- habrían tenido información privilegiada sobre la movida.

Cuando el Presidente está denunciado en la Justicia argentina y también de Estados Unidos (debido a que hubo estafados en distintas partes del mundo), y con rebote además en el Congreso -donde ingresaron pedidos de juicio político-, Francos se subió a los dichos del titular de Economía, que el lunes salió en defensa del mandatario. “ Absolutamente [pongo las manos en el fuego por Milei], lo conozco mucho más que el ministro Caputo, hace mucho más tiempo que trabajo con él, tengo absolutamente clara cuál es su personalidad, su capacidad y su convicción . Más allá de los cuestionamientos que se le pueden hacer por su personalidad tan vehemente, él es una persona honesta, que tiene claro hacia dónde lleva el país. Y en este caso tuvo la intención de difundir un proyecto que creía importante para la Argentina”, destacó.

Además, el coordinador de los ministros machacó con los dichos de Milei, de que lo único que hizo fue difundir y no promocionar, pese a que personas cercanas a él y que tienen múltiples ingresos a Casa Rosada formaron parte de la creación de la moneda. “Veo una diferencia. Con promocionar usted está diciendo ‘este es un artículo, un proyecto, un sistema, una empresa que es buena y hay que meterse en eso, se lo recomiendo’. Difundir es decir que se está llevando adelante en la Argentina este proyecto, estar poniendo en conocimiento que eso existe. Al ser el Presidente una persona que tiene muchos seguidores sirve para difundir, pero es un canal de difusión más entre otros que tendrá la propia empresa que lanzó el token este $LIBRA, qué se yo, no tengo ni idea cómo funciona”, comentó Francos.

Por otra parte, aprovechó para responderle a la expresidenta Cristina Kirchner, quien le achacó a Milei que “se fue al pasto” con lo de la criptomoneda y lo acusó de convertir a la Argentina en un casino. “Leí el mensaje de Cristina Kirchner, mordaz como siempre ella, sin hacer ninguna autocrítica. Se encargó de defraudar al país por miles y miles de millones de dólares y tiene el tupé de hablar como si nada hubiera hecho. El Presidente enumeró una serie de estafas al pueblo argentino [de parte del kirchnerismo] y no pasó nada. Si queremos hablar de estafador, busquemos por ese lado, que hay varios”, indicó el jefe de Gabinete.

LA NACION