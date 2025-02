Javier Milei intentó despegarse del escándalo cripto: “Yo no lo promocioné, lo difundí”

El presidente Javier Milei intentó despegarse este lunes del escándalo cripto que se desató el fin de semana luego de que un tuit suyo sirviera para disparar la cotización de la memecoin $LIBRA, creada pocos minutos antes de la publicación del mandatario. La cripto se desplomó varias horas después y Milei decidió borrar su posteo en X. En una entrevista, el mandatario dijo que el no fue parte de ningún negocio. “Yo no lo promocioné, lo difundí”, afirmó. Agregó que “por querer ayudar a un argentino me comí un cachetazo” y adelantó que hará cambios para impedir que sea tan fácil llegar a él.

Todo empezó el viernes cuando el jefe de Estado alentó a sus seguidores en X e Instagram a invertir en $LIBRA, con el link al contrato del proyecto que en teoría iba a apoyar a las pymes de la Argentina. “Yo a Hayden Davis lo conocí en octubre de 2024. Fue en el evento Tech Forum que organizó Mauricio Novelli, a quien Lo conozco desde hace muchos años. Incluso di clases en su academia, en un curso que se llamaba ‘dinero, precios y tipo de cambio’. Allí, Davis me propuso armar una estructura para que financie a aquellos que son emprendedores lo que van a hacer es generar crecimiento económico”, explicó en diálogo con TN.

“El tuit que publique está planteado en ese formato. Yo explicó que esto es para fondear a los argentinos que hacen proyectos y no tienen acceso a financiamiento. Y en el medio pasaron un montón de cosas. Yo publico el tuit. Una vez que lo publico, empiezan a aparecer personajes que dicen que me hackearon la cuenta. Eso era falso, es mentira. Yo no me voy a estar escondiendo detrás de esa excusa. Claro que el tuit lo publiqué yo. Por eso lo fije”, sumó.

Milei, en la Casa Rosada, con Hayden Mark Davis, a quien ahora señalan como responsable de $LIBRA

“En el medio pasaron muchas cosas. Se empiezan a generar toda una serie de comentarios negativos y, ante la duda, decidí sacar el tuit. Yo nunca borro los tuits. Pero en ese contexto, como se estaba generando ruido, ante la duda dije ‘me voy, me tengo que correr”, precisó respecto de los motivos por los que eliminó el posteo.

Con respecto a quienes se vieron perjudicados por la compra de la criptomoneda, que elevó su valor exponencialmente para terminar derrumbándose en horas, Milei aseguró que es “falso” que haya 44.000 damnificados: “Lo primero que hay que entender es que había muchos bots entre las víctimas. En el mejor de los casos se trata de 5000 personas. Y la chance de que haya argentinos es muy remota. Y lo que hay que entender es que son personas hiper especializadas en estos elementos. Dada todas las dificultades que implicaba participar de este evento, tenías que estar muy interiorizado. No es un tema menor”.

“Todos los que entraron ahí, que lo hacían de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando, son operadores de volatilidad. Sabían muy bien el riesgo que corrían. Si vos vas al casino y perdés plata, es tu problema. Es un problema entre privados. El Estado no tiene ningún rol. No lo promocioné, lo difundí. Yo soy un tecno optimista fanático, y quiero que la Argentina se convierta en Hub tecnológico. Toda propuesta que creas que pueda mejorar el financiamiento de emprendedores tecnológicos, es el equivalente a cuando vas a inaugurar una planta”, opinó más adelante el Presidente.

El presidente Javier Milei intentó despegarse del escándalo cripto que se desató luego de que un tuit suyo sirviera para disparar la cotización de la memecoin $LIBRA Ennio Leanza - Keystone

Por otro lado, Milei reconoció que no tendría que ser posible el fácil acceso a su persona. “La lección más interesante que tengo que aprender es que yo asumí la presidencia y seguí siendo el Javier Milei de siempre. Se accedía a mí de la misma manera que cuando no era presidente. Lo que me demuestra esto es que tengo que levantar los filtros, no pueden llegar tan fácilmente a mí. Será cuestión de levantar murallas. ¿A qué me refiero con más murallas? Poner más filtros. Con mi hermana [Karina Milei] hemos decidido que no podemos vivir como antes y permitir que todo el mundo pueda acceder a nosotros”, reflexionó.

Para el jefe de Estado, quién tendrá la última palabra en este escándalo será la Justicia. “Yo no sé nada de criptomonedas, la propia empresa dice que yo no tengo nada que ver. Lo dice Davis. Yo soy especialista en crecimiento económico, con o sin dinero. Es cierto que por querer darle una mano a los argentinos me comí un cachetazo. Pero el Estado no perdió nada y los argentinos te diría que no creo que haya más de cinco. La mayoría son estadounidenses y chinos”.

“Pedimos además la intervención de la Oficina Anticorrupción para que nos investiguen a todos, incluido a mí. Esto no ha pasado nunca. Es la primera vez que alguien pide que se la investigue. El propio Davis dice que yo no me iba a llevar nada. Tengo plena confianza en los funcionarios míos. Nadie me pagó por compartirlo”, resaltó.

Mauricio Novelli y Javier Milei instagram

A modo de respuesta por las denuncias penales y pedidos de juicio político en su contra, el líder de La Libertad Avanza (LLA) redobló la apuesta: “Va a ser el séptimo pedido de juicio político. Es interesante porque los que lo piden son los kirchneristas, que nunca explicaron los 600 palos verdes que se llevó Kirchner en Santa Cruz. Hoy serían más o menos 1200 palos. ¿El peronismo me viene a rendir cuentas? Ellos, el día que pesificaron, hicieron un “paga dios”, una estafa de 30 mil millones de dólares. Los kirchneristas nacionalizaron los AFJP y hace poco Cristina reconocía que lo usaban para hacer campaña. También tenés el Fondo del Bicentenario, con Martín Redrado. Hay gente que se olvida que los impresentables son los kirchneristas. El Ponzi más grande de la historia se llama peso”.

Le dedicó un párrafo aparte a la exvicepresidenta Cristina Kirchner, quien había tuiteado sobre la polémica por $LIBRA: “Que me lo venga a decir la dos veces condenada, la de la causa Hotesur, la de la causa Vialidad… Es alguien que nunca en su vida ejerció, fue política e hizo una fortuna enorme. ¿Por qué no explica cómo la hija [Florencia Kirchner] tenía cinco palos verdes en el banco? Dale. Esa estafadora, verdaderamente chorra, viene a cuestionarme a mí. No hay mayor estafadora en la historia argentina que ella. No hay mayor estafador en la historia argentina que el kirchnerismo”.

“Yo ya le di intervención a la Oficina Anticorrupción. No tengo miedo a que me volteen. Nosotros estamos terminando con todos los curros de la Argentina. Esos tipos me están esperando con el cuchillo en la mano. Si la Justicia demuestra que alguna guillotina tiene que cortar una cabeza, adelante. Yo no creo que haya alguien en mi gobierno que tenga algo que ver. Pero por eso están investigando, yo no desconfío de nadie”, sentenció el mandatario.

Cristina Kirchner y Javier Milei

Otras definiciones de Milei: de Lali Espósito y María Becerra a la inseguridad en PBA

“No tengo nada contra los artistas. De hecho, festejo el arte y tuve una banda de rock. Lo que yo digo es que, si sos artista, vivís de ofrecer tu producto, que es un bien. Ahora, si para vivir del arte necesitás subsidios del Estado, no sos un artista, sos un trabajador público. Y si además sos un instrumento de propaganda política, estás haciendo política, no arte. A Lali [Espósito] la financiaron [Ricardo] Quintela y Martín Insaurralde. Con María Becerra lo mismo: va a un lugar a criticar y encima miente con lo de los incendios”, dijo en relación a sus idas y vueltas con ambas artistas, a quienes llegó a nombrar con apodos despectivos.

Se pronunció también sobre la inseguridad en Provincia de Buenos Aires, de la que responsabilizó únicamente al gobernador Axel Kicillof: “Somos un país federal. La inseguridad en PBA es de Kicillof. Como yo soy presidente de todos los argentinos, incluidos los bonaerenses, tengo una clara preocupación por la ola de violencia en Buenos Aires. Kicillof es parte del problema porque adhiere a la doctrina de Zaffaroni”.

Javier Milei y Axel Kicillof

Para Milei, el gobernador de la provincia de Buenos Aires representa al marxismo cultural, “que expone a la víctima en el lugar de victimario y viceversa”. “Él castiga a los honestos, en lugar de castigar a los delincuentes. Nosotros tenemos la doctrina de que el que las hace las paga. En la campaña coincidimos en esto nosotros y Bullrich. Kicillof mandó patrulleros a otras provincias, ¿por qué no los usó el? Para ellos la culpa es del otro”, sostuvo.

Y concluyó al hacer una comparativa con el trabajo hecho por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich: “Ella está haciendo una tarea enorme. Si llega a ser candidata, arrasa todo, literalmente. Yo estoy encantado con el trabajo que hace como ministra, pero ella va a estar donde quiera estar. Gana por escándalo a todos”.

