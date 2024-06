Francos se despegó de las críticas de Gianni al juez Casanello pero advirtió: “No nos van a correr”

Escuchar

A horas de que arranque en Comodoro Py la audiencia en la causa que investiga a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por incumplimiento de sus deberes de funcionaria pública, denunciada por el dirigente social Juan Grabois por no entregar alimentos que el Gobierno tiene en galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo, Tucumán, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se despegó de las fuertes críticas que le giró el lunes la subsecretaria de Legal y Técnica del ministerio de Pettovello, Leila Gianni, al juez Sebastián Casanello. El magistrado que actuó en primera instancia le había requerido al Gobierno un plan de distribución del stock en 72 horas, pero como Capital Humano apeló la medida y decidió no entregar ese esquema, Casanello notificó el incumplimiento a la Cámara que ahora tiene el expediente.

Gianni -que elevó su perfil público en medio del conflicto por el reparto de alimentos y tras la salida del secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre- tildó a Casanello de ser un “juez militante” que quería indicarle a Capital Humano “cómo diseñar y ejecutar una política pública”. Esto último fue el eje de la apelación que la espada legal de la ministra presentó ante la medida del juez, cuando recurrió la decisión de primera instancia y alegó que la Justicia se quería entrometer en temas administrativos propios del Ejecutivo.

Consultado por el mote de “juez militante” que Gianni le puso a Casanello en El Observador este martes, Francos primero comentó: “No sé quién es la Justicia militante, discúlpenme”. Después, cuando puntualizaron en los dichos de la abogada, fiel a su estilo mesurado, el jefe de Gabinete comentó: “No, a ver, el doctor Casanello es un juez federal que tendrá que resolver de acuerdo a la ley y de acuerdo a lo que se le plantee. A nosotros no nos preocupa el tema desde el punto de vista de la Justicia penal. Pero hay un juez que está interviniendo y que tiene que tomar decisiones, somos respetuosos del orden institucional ”.

Alejado de los dichos de la funcionaria que viene de la gestión anterior, y que incluso militó la campaña de Sergio Massa para presidente, Francos sin embargo marcó -al unísono con la postura de Capital Humano-: “No nos van a correr ni amedrentar con acciones legales que no tienen justificación”.

Más tarde Gianni compartió en su cuenta de Instagram un video donde se la ve en un escritorio lleno de documentos, vestida con una remera con la cara de un león estampada y con una gorra de “las fuerzas del cielo”, mientras atrás suena Hey Ho, Let’s Go, de Ramones. “Preparándonos para la audiencia, rompiendo paradigmas, basta de militantes del hambre. Se les acabó el negocio, señores”, escribió la ahora ladera de Pettovello, que justificó su viraje ideológico al asegurar que ahora “la ve”.

Sesión en Diputados por jubilaciones

Por otra parte, en la previa de la sesión que habrá hoy en Diputados para debatir proyectos opositores que pretenden modificar la fórmula de jubilaciones establecida por el Gobierno, Francos fue tajante. “Cuando uno expresa la voluntad de otorgar un beneficio tendría que decir con toda claridad de dónde salen los fondos. El Gobierno ha expresado con esa misma claridad que no tiene recursos disponibles”, aseveró el jefe de Gabinete. Milei, en tanto, ya dijo que vetará cualquier iniciativa que salga del Congreso y que no respete el déficit fiscal cero.

“Salvo que el kirchnerismo y parte del radicalismo que acompaña exija que se emita dinero espurio, cosa que no va a hacer el Gobierno nacional, es plantear cosas que son declarativas. Cuando no hay recursos no se puede de una manera fácil aumentar tal cosa o tal otra, hay que decir de dónde salen los fondos”, insistió Francos.

