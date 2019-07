Muy ligado a Marcelo Tinelli, Lammens se había mostrado con Roberto Lavagna; su apuesta es captar el electorado que en 2015 votó a Martín Lousteau Crédito: Facebook y archivo

La periodista Gisela Marziotta , candidata a vicejefa de gobierno por el Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires, habló hoy sobre su salto a la política y la decisión de ser la compañera de fórmula de Matías Lammens . Entre otras cosas, explicó por qué no aparece en la boleta para las elecciones primarias ( PASO).

"Voy a ser candidata a vicejefa de gobierno [porteño]. Y digo candidata y no precandidata porque no paso por las PASO. No tengo esa instancia, entonces cuando tenga que firmar directamente seré candidata", sostuvo.

"Había mucho revuelo de que no estoy en la boleta: en la boleta solo está Matías Lammens, que es el precandidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires", agregó.

Durante su programa en la radio AM 750, parte de Grupo Octubre, Marziotta dijo que está "feliz de ser parte" del "proyecto" del kirchnerismo en la ciudad para estas elecciones, con el presidente de San Lorenzo a la cabeza.

"Me entusiasma muchísimo poder estar compitiendo por gobernar la ciudad de Buenos Aires, mi lugar de pertenencia, la ciudad que vivo. Porque yo no leo sobre la ciudad, yo vivo la ciudad de Buenos Aires: la camino, uso la ciclovía, mando a mis hijos a la escuela pública, uso el subte en hora pico, manejo, ando en colectivo, voy a los hospitales. Sé de qué se trata", sostuvo.

"Uso la ciudad y me siento con muchísima autoridad para poder buscarle soluciones a las cuestiones que pasan en la ciudad", añadió.

"Hace más de dos años que investigo en la ciudad, con las notas que hago en Página 12 vinculadas exclusivamente a problemáticas de la ciudad de Buenos Aires", planteó.

"Siento que estoy sumamente preparada para complementar esta fórmula" con Lammens, insistió. La periodista, nacida en Bahía Blanca, dijo que está entusiasmada con el "desafío" de las elecciones y con lo que siente que es "la autoridad" que le da ser "una ciudadana, una vecina".

"Sé porque [la ciudad] me atraviesa, no estoy 'leyendo' sobre la ciudad. Desde ese lugar me paro yo, de la experiencia que me da vivir la ciudad e investigarla. No me la cuentan", concluyó.

Marziotta y el presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, pelearán por la Jefatura de gobierno del Frente de Todos, la fuerza que a nivel nacional encabezan Alberto Fernández y Cristina Kirchner Crédito: Facebook y archivo