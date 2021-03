“Fue un error involuntario”, dijo Patricia Bullrich, sobre la foto de Mauricio Macri en el Zoom de Juntos por el Cambio

Con cara de dormido y desde la habitación: así se lo vio ayer al expresidente Mauricio Macri en el Zoom que cada dos semanas, los lunes, realizan los socios de Juntos por el Cambio. Incluso atrás, recostada, apareció en la imagen su esposa, Juliana Awada.

“Fue un error involuntario de alguien del equipo de prensa”, aseguró la presidenta de PRO, Patricia Bullrich -quien también participó de la reunión virtual- sobre la manera en que se viralizó la imagen, que ocasionó una catarata de repercusiones.

“No me parece que se pueda decir ni comentar en qué grupo estaba, ni de qué manera salió. Salió involuntariamente por alguien que seguramente vio una foto sin saber que detrás de esa foto había otra imagen, nada más. No me parece un tema con todo lo que está sucediendo hoy”, dijo la exministra de Seguridad para Radio Continental y manifestó no advertir “mala fe”, en un intento de poner paños fríos y dejar atrás la cuestión.

Es que de acuerdo a lo que pudo saber LA NACION, la difusión de la foto por parte de voceros de la oposición ocasionó discusiones dentro del espacio y pases de factura.

“Es la interna de PRO”, consideró como motivo de lo ocurrido el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien solía integrar esos encuentros. “No estaba en ese Zoom, hace rato que no participo de la mesa de Cambiemos, debe hacer medio año”, contó el radical para FM Rock & Pop, aunque admitió no haber visto la imagen.

Anoche, hasta el presidente Alberto Fernández se hizo eco de la captura viralizada, cuando asumió como líder del Partido Justicialista nacional. “En unidad vacunamos a los argentinos y argentinas, mientras otros se levantan de la cama, hacen Zoom y nos critican”, deslizó el primer mandatario sobre Macri, con quien busca contrastar de manera frecuente en sus discursos.

El expresidente levantó el perfil en este último tiempo. Primero, a través de comentarios políticos en su Twitter y, luego, su reaparición se formalizó con la presentación de Primer Tiempo, el libro que publicó, donde hace un repaso de sus años frente al Ejecutivo nacional.

