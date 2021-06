Fuerte crítica de Horacio Rodríguez Larreta al gobierno nacional por la suspensión de las pruebas Aprender

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó hoy los cambios previstos por el gobierno nacional en las pruebas Aprender, con las que se miden los aprendizajes de todos los alumnos en sexto grado de primaria y en el último de la secundaria. Consideró que ese tipo de medidas equivale a “negar la posibilidad de entender la realidad y saber dónde hay que trabajar para mejorarla”.

En un extenso hilo de tuits, Larreta añadió: “Necesitamos evaluar para contar con información sobre dónde estamos y tomar decisiones basadas en evidencia con el objetivo mas importante de todos: que cada día nuestros chicos y chicas aprendan más y mejor. ¿Los chicos están aprendiendo? ¿Y están aprendiendo bien? ¿La escuela esta enseñando bien? ¿Cómo es el vinculo de los chicos con los docentes? ¿Cómo es el clima en las aulas?”

EVALUAR PARA CONSTRUIR EL FUTURO



Sabemos que la pandemia y la suspensión de las clases presenciales tuvieron un fuerte impacto en la educación y en el bienestar emocional de los chicos y chicas. pic.twitter.com/vGN37jfjhE — Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 (@horaciorlarreta) June 16, 2021

La revisión de las pruebas la comunicó ayer el Ministerio de Educación a las provincias y explicó que, en lugar de la evaluación censal, se harán una “prueba piloto” en 120 escuelas y encuestas a docentes, estudiantes y directivos.

“Todos los países que mejoraron su educación lo lograron a partir de un conocimiento profundo de su realidad educativa. Evaluemos para saber cómo venimos y cómo estamos. Evaluemos para saber lo que tenemos que mejorar y cómo tenemos que hacerlo. El camino para construir el FUTURO de nuestros chicos empieza por conocer la realidad”, enfatizó Larreta, que vuelve a involucrarse en una polémica con el gobierno de Alberto Fernández vinculada con la educación.

Eso había ocurrido ya con alta intensidad con el conflicto de las clases presenciales, que derivó en un litigio saldado en favor de la Ciudad por la Corte Suprema de Justicia. Larreta lo recordó al cuestionar la suspensión de las pruebas aprender. “Sabemos que la pandemia y la suspensión de las clases presenciales tuvieron un fuerte impacto en la educación y en el bienestar emocional de los chicos. El año pasado muchos no lograron alcanzar los conocimientos esperados, aumentó la deserción escolar, y muchos chicos y chicas sufrieron ansiedad y soledad por haber perdido la rutina de ir a la escuela y por no poder ver a sus amigos -escribió-. La vuelta a la presencialidad, por la cual tanto trabajamos, es muy importante para empezar a revertir este impacto. Pero no es suficiente. Tenemos que ir por mas: tenemos que mejorar la CALIDAD del aprendizaje y la enseñanza. Y la única forma de mejorar es sabiendo dónde y cómo estamos”.

LA NACION