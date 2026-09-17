Fuerte crítica de Yacobitti por los fondos para universidades: denunció que hay partidas que perdieron 85%

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, criticó este jueves el Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso, en el que la administración de Javier Milei estima destinar alrededor de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales el año que viene. Y es que los rectores, en cambio, habían adelantado que los fondos necesarios para el próximo año ascendían a $11 billones. En ese contexto, el exdiputado aseguró que hay partidas que perdieron un 85% de inversión.

“El presupuesto consolida cuáles son las prioridades del Gobierno y, dentro de esas prioridades, no está el sistema público de universidades. Tampoco está cumplir la ley [de financiamiento universitario]”, sostuvo Yacobitti y marcó que la pérdida del salario docente es del 30,5% respecto a diciembre de 2023.

Emiliano Yacobitti Silvana Colombo - LA NACION

En diálogo con radio Mitre, enumeró la caída de la inversión del Gobierno en partidas que son para la UBA: “En el mundo donde el conocimiento es el protagonista, la inversión para las partidas de ciencia y tecnología desde 2023 hasta hoy el presupuesto consolida que bajaron 85%. El plan de obras para las universidades bajó al 92% en obras y mantenimiento. Eso es para comprar equipamientos que hacen falta para estudiar, desde carreras tradicionales hasta las carreras que implican nuevas tecnologías”.

“La inversión por alumno es muchísimo menor que la que se hace en otras universidades similares, como la de San Pablo o la UNAM de México. En algunos casos es 10 y otras veces 15 veces menos. La inversión por alumno en los últimos tres años bajó 28%. Hace 20 años que no teníamos una inversión tan baja”, advirtió Yacobitti.

Al ser consultado sobre el próximo accionar de la UBA, si será con una marcha, el vicerrector de la UBA dijo que “seguramente el reclamo se haga de ahora en adelante como foco también la Justicia” porque el Gobierno sigue, según Yacobitti, incumpliendo la ley.

“El Gobierno dice que está cumpliendo la ley; las universidades dicen que no. ¿Quién tiene razón? Tiene que haber alguien que diga, ‘no, mirá, esto es así’. Eso es lo que hoy desespera a muchos. Yo creo que eso no nos puede hacer abandonar el sueño de tener una universidad pública como la que tenemos hoy", sostuvo y no descartó una medida de fuerza.

“En una medida de fuerza perjudicás a los estudiantes, que también son los que están reclamando por lo mismo. No nos queda otra que tratar de concientizar a la sociedad, como lo hicimos hace pocos días en la Plaza de Mayo, poniendo los haberes a disposición de la sociedad, independientemente de que las universidades estaban abiertas y funcionando. Es un doble esfuerzo”, completó.

El Presupuesto 2027

Los rectores de universidades públicas buscaron el miércoles apoyo en el Congreso en protesta al presupuesto que envió el Gobierno al Congreso, que contempla menor inversión en las casas de estudios.

Tal como publicó LA NACION, los gastos para el personal, por ejemplo, estimados en $8368 billones, ya superan al presupuesto total para las universidades contemplado para 2027.

Anselmo Torres, vicepresidente del CIN; Franco Bartolacci, presidente; Mónica Biasone y Carlos Greco, titulares de la Comisión de Asuntos Económicos CIN

Sumando los fondos y programas específicos que integran el financiamiento universitario contemplado en el artículo 12, la propuesta de las universidades alcanza los $10 billones. A eso le agregan partidas para recomponer los gastos de funcionamiento, el programa Fundar (Fondo Universitario para el Desarrollo Nacional y Regional) y las becas Manuel Belgrano.

Plantearon el monto de $11,005 billones como el punto de partida para el sistema, que debería actualizarse el año que viene dado que no incorpora la inflación proyectada.

El proyecto oficialista contempla un crédito de $7.349.082.049.312 para el conjunto de las universidades nacionales. Ese monto se divide en $6.326.177.949.919 en gastos de personal, funcionamiento y transferencias corrientes. Y $1.022.904.099.393 en partidas “debajo de la línea”, que incluyen ciencia y técnica, hospitales universitarios, fortalecimiento de recursos humanos y colegios preuniversitarios, entre otros ítems.

Salarios universitarios Javier Curcio

Este jueves el Gobierno se reunirá con los universitarios. Está convocado nuevamente un encuentro con los gremios y representantes de los rectores, a las 11 la docente y a las 15 la del personal no docente. En el último mano a mano, el 1° de septiembre pasado, no hubo acuerdo y los gremios convocaron a un paro nacional al día siguiente. Rechazaron el 3% de aumento ofrecido en el encuentro que encabezó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.