No hubo acuerdo en la paritaria y los docentes convocan a un paro nacional para mañana

El conflicto universitario suma un nuevo capítulo. En la reunión de paritarias convocada para hoy no hubo acuerdo y los gremios docentes universitarios convocaron a un paro nacional para mañana.

“La Fedun, junto con las demás representaciones gremiales de docentes y no docentes universitarios, rechazó la propuesta presentada por el Gobierno en la reunión paritaria, al considerar que continúa desconociendo la pérdida salarial acumulada y no da cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario ni a la medida cautelar vigente”, publicaron desde la Federación de Docentes de las Universidades.

Según los cálculos de los sindicatos, para cumplir con la ley, la recomposición salarial debería ser del 32%. A ese porcentaje debe sumarse la inflación de junio, julio y agosto. “Sin embargo, la propuesta oficial se limitó a contemplar aumentos equivalentes a la inflación de junio, julio y agosto, junto con un 3% para septiembre y otro 3% para octubre. Este último porcentaje ya había sido acordado en la paritaria anterior. Por lo tanto, lo único nuevo ofrecido por el Gobierno es un 3% para el mes de septiembre”, indicaron.

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