Fuerte cruce entre Bullrich y Brancatelli tras la denuncia del Gobierno contra Tapia en Conmebol

La jefa de los senadores libertarios Patricia Bullrich y el periodista Diego Brancatelli mantuvieron un fuerte cruce en redes sociales luego de la denuncia que la exministra de Seguridad hizo ante la Conmebol contra “Chiqui” Tapia y Toviggino por “presuntas violaciones” de políticas anticorrupción y antisoborno.

A través de un posteo en la red social X, Brancatelli dijo que la participación de la selección argentina en el Mundial 2026 -que se celebrará en EE.UU., Canadá y México- podría peligrar a raíz del recurso que presentó la exministra de Seguridad. “Es posible y gracias a la irresponsable e inoperante de Bullrich”, sostuvo.

Brancatelli cruzó a Bullrich por denunciar a Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol Captura de Pantalla

“Argentina puede quedarse afuera del Mundial. ¡Se imaginan el 2026 sin el último Mundial de Messi? Si. Es posible y gracias a la irresponsable e inoperante de Patricia Bullrich. Boca, Estudiantes (y el resto) sin Copa Libertadores. Racing, River sin Sudamericana. Yo que vos pienso de qué lado de la mecha te ubicás”, advirtió el periodista.

El posteo generó controversia entre los usuarios y requirió que Brancatelli hiciera algunas aclaraciones.

La contestación de Bullrich no tardó en llegar, aunque de manera un tanto escueta. La ex titular de la cartera de Seguridad se limitó a compartir un meme de un hombre quitándose una máscara y revelando su verdadero rostro y sentimientos. “Falso lo que dice. Experto en mentir”, afirmó.

Brancatelli cruzó a Bullrich por denunciar a Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol Captura de Pantalla

“No se pongan nerviosos muchachos. Yo tampoco creo que la FIFA decida dejar afuera a Messi del Mundial. Pero el reglamento es claro: ‘La FIFA prohíbe categóricamente la intervención de la justicia ordinaria en asuntos futbolísticos, considerándolo una injerencia y una infracción grave a sus estatutos. Cualquier intento de llevar disputas a tribunales nacionales puede acarrear sanciones severas para las federaciones y sus miembros, como amenazas de suspensión a selecciones y clubes’. En resumen: tiene la potestad de eliminarte de un mundial o a sus clubes de las competencias continentales. No lo invento yo. Es así”, expuso.

Y cerró con una cita al caso de Uruguay, que corrió riesgo de ser excluido del Mundial 2014 en Brasil por aparentes presiones de parte del gobierno del fallecido José “Pepe” Mujica para la salida del entonces titular de la Asociación Uruguaya del Fútbol (AUF), Sebastián Bauza.

Brancatelli cruzó a Bullrich por denunciar a Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol Captura de Pantalla

.

La denuncia y el comentario de Toviggino

A lo largo del documento de siete páginas de extensión, la exfuncionaria sostiene que la AFA violó el Código de Ética, “en particular en lo relativo a los principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos, y prevención del lavado de activos”.

Bullrich dice además que se corroboraron circunstancias que “comprometen seriamente los estándares de integridad, transparencia y buena gobernanza exigidos por la Conmebol a sus asociaciones miembro”.

“Dado que los hechos involucran a la conducción de una de las asociaciones miembro más relevantes de la Conmebol, y que se vinculan con flujos financieros, contrataciones y relaciones institucionales que trascienden el ámbito estrictamente local, se verifica una afectación directa a la integridad, credibilidad y reputación del sistema del fútbol sudamericano, lo que justifica la intervención del Tribunal de Ética como órgano garante de dichos valores", completa la denuncia y añade: “Por todo ello, el Tribunal de Ética resulta plenamente competente para conocer, investigar y eventualmente sancionar las conductas denunciadas“.

Toviggino también se valió de las redes sociales para responderle a Bullrich

Entre los numerosos “hechos relevantes” que detalla el escrito y que podrían tener “posibles conflictos de intereses no esclarecidos” y “coinciden temporal y materialmente con investigaciones judiciales en curso por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial” se encuentran la investigación judicial en curso por presunto uso de sociedades interpuestas en el caso de la sociedad Real Central S.R.L.

Está también la adquisición de bienes de “altísimo valor” mediante sociedades vinculadas al entorno dirigencial, como mansiones y autos de lujo; contratación directa entre la AFA y empresas vinculadas; lo que Bullrich consideró el incremento patrimonial “abrupto e incompatible” de Tapia y Toviggino; y, finalmente, la investigación sobre Sur Finanzas y la AFA.

Tras tomar conocimiento del hecho, Toviggino también se valió de las redes sociales para responderle a Bullrich: “Senadora, aclaremos algo básico: la AFA es una Asociación Privada, no un organismo del Estado. Su dinero no es público y sus contrataciones no se rigen por la ley de compras públicas. Por qué no se concentra en la corrupción de su propio gobierno, con un café con leche y un tostado”, retrucó el dirigente de fútbol.