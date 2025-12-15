Fuerte respuesta de Pablo Toviggino a Patricia Bullrich por su denuncia de corrupción en la AFA

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, le respondió duramente a la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich, que lo denunció junto al titular de la institución, Claudio “Chiqui” Tapia, por corrupción ante el Comité de Ética de la Conmebol.

Senadora, aclaremos algo básico: la AFA es una Asociación Privada, no un organismo del Estado. Su dinero no es público y sus contrataciones no se rigen por la ley de compras públicas. Lo que genera la Selección Campeona del Mundo, se destina a sostener una estructura de 1.300… https://t.co/MKNQTTwEdJ — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) December 15, 2025

“Senadora, aclaremos algo básico: la AFA es una Asociación Privada, no un organismo del Estado. Su dinero no es público y sus contrataciones no se rigen por la ley de compras públicas”, escribió Toviggino en X, en respuesta a un posteo de la exministra de Seguridad.

“Lo que genera la Selección Campeona del Mundo, se destina a sostener una estructura de 1300 trabajadores de planta permanente (sin subsidios estatales) y al mantenimiento de predios de nivel internacional donde entrenan 24 selecciones nacionales masculinas y femeninas. En el predio Lionel Andrés Messi circulan a diario 1000 personas y 400 atletas se alimentan en sus comedores. Por qué no se concentra en la corrupción de su propio gobierno, con un café con leche y un TOSTADO“, contraatacó la mano derecha de Tapia.

Lo del “tostado” parece aludir a Tostado Branding, una empresa que dirigió el hijo de Patricia Bullrich. Se trata de una conocida cadena de cafeterías que tuvo un gran crecimiento en los últimos años.

Claudio Tapia y Pablo Toviggino son los dos dirigentes más importantes de la AFA. El primero es el presidente; el segundo es su secretario ejecutivo. @tapiachiqui

Mientras la Justicia profundiza la pesquisa sobre supuestas maniobras de lavado de dinero y evasión en la AFA, el gobierno de Javier Milei denunció el lunes a su presidente Claudio Tapia ante CONMEBOL por presuntas violaciones al código de ética.

Bullrich, quien hasta hace unos días se desempeñaba como ministra de Seguridad, impulsó las denuncias. “Denuncié a Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la CONMEBOL. Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”, anunció Bullrich el lunes en sus redes sociales, junto con la carta formal presentada ante la entidad rectora del fútbol sudamericano.

La denuncia tiene lugar en momentos en que la Justicia realiza varias investigaciones sobre el patrimonio de Tapia y Toviggino, así como también sobre el manejo financiero de la AFA.

La semana pasada la Policía Federal allanó las oficinas de la AFA y 17 clubes de primera y segunda división en el marco de una pesquisa judicial sobre los vínculos que mantienen con la empresa de servicios financieros Sur Finanzas investigada por presunto lavado de dinero y evasión impositiva.

Sur Finanzas auspicia torneos de la AFA y a varios clubes de primera y segunda división. Su titular, Ariel Vallejo, tiene trato público con Tapia. Tapia y Toviggino por el momento no han sido imputados en ninguna causa. “La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”, planteó Bullrich.

Bullrich pidió investigar la supuesta corrupción en la AFA Pilar Camacho

El gobierno de Milei mantiene una pelea de larga data contra la directiva del campeón del mundo que tiene como trasfondo el deseo del mandatario de imponer las sociedades anónimas deportivas, algo a lo que se ha resistido el titular de la AFA.

La senadora oficialista planteó en su denuncia ante CONMEBOL que la conducción de la AFA habría incurrido en la violación de sus estatutos de ética y política anticorrupción en lo relativo a “principios de integridad, deber fiduciario, conflictos de interés, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos, y prevención de lavado de activos”.

Tapia es actualmente vicepresidente segundo de Conmebol y representante del fútbol sudamericano ante FIFA. Parece poco probable que la entidad sudamericana avance contra los dirigentes argentinos en la medida que la justicia no formule cargos formales contra ellos.

La Comisión de Ética de la Conmebol, que recibirá la denuncia de Bullrich, tiene cinco representantes. Uno de ellos es el argentino Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, que hizo carrera, en la Justicia y la política, impulsado por Daniel Angelici.

Mahiques fue además vicerrector de la Universidad del Fútbol Argentino (Unafa), presentada por Claudio “Chiqui” Tapia oficialmente el martes 11 de noviembre, nueve días antes de que estallara la polémica por el premio a Rosario Central y se abrieran las investigaciones judiciales que involucran a la cúpula de la AFA. Mahiques dijo que inmediatamente después del lanzamiento él informó que desistía de seguir integrando la Unafa y pidió que su nombre fuera eliminado de la página oficial.