Patricia Bullrich denunció al Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol

La senadora nacional Patricia Bullrich denunció al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su mano derecha y tesorero de la organización, Pablo Toviggino, ante el Comité de Ética de la Conmebol por supuestas maniobras fraudulentas. “Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”, escribió la funcionaria este lunes en su cuenta de X.

“A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto: ¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección? ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo?“, cuestionó en el mismo mensaje.

Y siguió: “¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos? ¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias? ¿Y la retención de aportes? La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta".

La denuncia de Bullrich

En la denuncia, que compartió en sus redes parcialmente y a la que tuvo acceso completo LA NACION, acusa a ambos dirigentes de haber cometido “presuntas violaciones al Código de Ética de la Conmebol”. “En particular en lo relativo a los principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos, y prevención del lavado de activos dentro de las federaciones miembro”, cita el documento.

En la investigación que Bullrich utiliza para citar a Tapia y Toviggino se consideran, a su vez, circunstancias que “comprometen seriamente los estándares de integridad, transparencia y buena gobernanza exigidos por la Conmebol a sus asociaciones miembro”.

“Dado que los hechos involucran a la conducción de una de las asociaciones miembro más relevantes de la Conmebol, y que se vinculan con flujos financieros, contrataciones y relaciones institucionales que trascienden el ámbito estrictamente local, se verifica una afectación directa a la integridad, credibilidad y reputación del sistema del fútbol sudamericano, lo que justifica la intervención del Tribunal de Ética como órgano garante de dichos valores", completa la denuncia y añade: “Por todo ello, el Tribunal de Ética resulta plenamente competente para conocer, investigar y eventualmente sancionar las conductas denunciadas“.

Entre los numerosos “hechos relevantes” que detalla la denuncia y que podrían tener “posibles conflictos de intereses no esclarecidos” y “coinciden temporal y materialmente con investigaciones judiciales en curso por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial” se encuentran, entre otros, la investigación judicial en curso por presunto uso de sociedades interpuestas en el caso de la sociedad Real Central S.R.L.

A su vez, la adquisición de bienes de “altísimo valor” mediante sociedades vinculadas al entorno dirigencial, como mansiones y autos de lujo; la contratación directa entre la AFA y empresas vinculadas; lo que Bullrich consideró el incremento patrimonial “abrupto e incompatible” de Tapia y Toviggino; y, finalmente, la investigación sobre Sur Finanzas y la AFA.

Claudio Tapia y Pablo Toviggino son los dos dirigentes más importantes de la AFA. El primero es el presidente; el segundo es su secretario ejecutivo. @tapiachiqui

A su vez, la denuncia de Bullrich anticipa que podría llegar a ser ampliada en caso de incorporarse “nuevos elementos probatorios, resoluciones judiciales, informes administrativos, documentación contable o contractuales, o cualquier otra circunstancia relevante que surja durante el curso de las investigaciones judiciales y administrativas en trámite”.