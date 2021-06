Fuerte cruce entre el oficialismo y la oposición en el Congreso por los varados en el exterior

Tras un fuerte cruce entre el oficialismo y la oposición, el Frente de Todos impuso su mayoría en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y aprobó dos decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo por las cuales el Poder Ejecutivo impartió restricciones para frenar el avance de la pandemia del coronavirus. Uno los decretos aprobados, el DNU 167 de marzo de este año, es el que faculta al Gobierno a disponer limitaciones en los viajes desde o hacia los países más afectados por el virus .

La oposición de Juntos por el Cambio rechazó ambos decretos por considerar que no están dadas las condiciones de excepcionalidad que establece la Constitución Nacional para que el Poder Ejecutivo pueda legislar por DNU. Más allá de las cuestiones formales, los opositores también cuestionaron el contenido de ambas medidas y, de paso, criticaron duramente la gestión de la pandemia por parte del Gobierno.

Enfático, el diputado Luis Petri cuestionó la decisión del Gobierno de establecer cupos para el regreso de los argentinos varados en el exterior. “De un plumazo establece un cupo que es absolutamente injustificado –enfatizó el mendocino de Juntos por el Cambio-. Cerrar aeropuertos como están haciendo ahora, privando que los argentinos ingresen al país como deberían hacerlo, negándoles derechos constitucionales, nuevamente avasallando garantías que están en la Constitución Nacional, no soluciona el problema”.

Acto seguido, Petri tildó al Gobierno de “inimputable” porque “no se hace cargo” de las consecuencias de las medidas que adopta. Fue entonces cuando el presidente de la Comisión Bicameral, el diputado kirchnerista Marcos Cleri, lo interrumpió.

“Usted se calla”

“Diputado, vaya redondeando la cantidad de falsedades que está diciendo”, cortó Cleri. Petri reaccionó indignado. “No me conteste señor presidente, no le voy a permitir que me conteste, usted se calla y si quiere pide la palabra. Cállese señor presidente, pida la palabra”, estalló el opositor.

“Usted no me manda a callar –respondió el santafecino Cleri-. ¿Ya terminó de grabar su veredicto para las redes (sociales)?”. Luego le enrostró a la oposición su gestión en el Ministerio de Salud durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Las vacunas no se vencen, las vacunas que se vencieron fueron las que estaban en un galpón cuando dejaron de tener Ministerio de Salud”, retrucó.

A los gritos, Petri continuó: “No le voy a permitir que cercene mi uso de la palabra. Pida la palabra y hable como un diputado más. Estoy hablando de los errores del Gobierno, si no le gusta cámbielos”.

Rechazo

Previamente, los diputados Pablo Tonelli y Gustavo Menna justificaron el rechazo de Juntos por el Cambio a los dos decretos sometidos a debate. El oficialismo, en las voces de los diputados Cleri, Pablo Yedlin y la senadora Teresa González, en cambio, los avalaron.

Yedlin, médico de profesión, compartió gráficos de evolución de la situación epidemiológica de cada una de las provincias y si bien dijo que la cantidad de casos “es alta todavía, las tasas están descendiendo”, a la vez que calificó de “estrategia inteligente” a la de restringir vuelos para “demorar que llegue la variante Delta” al país.

Desde la oposición, Menna advirtió que la Comisión Bicameral, más que discutir el contenido de los decretos, tiene como mandato analizar si los DNU emitidos se corresponden con los parámetros que establece la Constitución Nacional.

Marcos Cleri, presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo

“No debemos salirnos del foco de lo que le corresponde analizar a esta Comisión Bicameral. Este cuerpo debe analizar la presencia de las circunstancias de excepción que habilitan al Presidente a impartir disposiciones de carácter legislativo. Aquí no están dadas las circunstancias de excepcionalidad porque el Congreso está en pleno funcionamiento”, enfatizó Menna, quien advirtió que ya suman 154 decretos los dictados por el presidente Alberto Fernández desde que asumió la presidencia, entre DNU, decretos delegados y promulgación parcial de leyes.

En la misma línea se pronunció el diputado Tonelli. “La situación es preocupante y requiere que el Estado actúe, pero la emergencia no justifica que nos apartemos de la Constitución y violemos la división de poderes. La pretensión del Poder Ejecutivo de dictar disposiciones locales mediante un DNU, vulnerando las autonomías provinciales, es inconstitucional”, sostuvo.