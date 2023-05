Fuerte cruce entre Galmarini y Buryaile por una obra que inauguraron Massa y de Pedro

escuchar

El encuentro que tuvieron el fin de semana los ministros de Economía y del Interior, Sergio Massa y Eduardo “Wado” de Pedro, quienes pusieron en marcha juntos el tren turístico Mercedes-Tomás Jofré, en la provincia de Buenos Aires, todavía deja esquirlas. Es que además de especulaciones sobre una posible fórmula presidencial entre los dos funcionarios oficialistas, se sumó un fuerte cruce entre la titular de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, con el diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Ricardo Buryaile.

Todo comenzó cuando el formoseño cuestionó la inauguración del nuevo tramo ferroviario. “Toda esta parafernalia y esta ‘emoción’ es por 15 kilómetros de vía. Sí, 15 kilómetros. Es una joda y una tomada de pelo”, sostuvo el extitular de la cartera Agropecuaria macrista. Y en una alusión indirecta al gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, acotó: “Falta la inauguración de la canilla y hacemos bingo. El peor gobierno de la historia”.

Massa y de Pedro, cuando llegaron en tren a la estación de Mercedes

Los comentarios de Buryaile en Twitter fueron rápidamente contestados por Galmarini. “Me llama la atención que un viejo dirigente político no pueda ver la humedad en los ojos de los vecinos de Mercedes y Tomás Jofré. Creció la red ferroviaria, rehabilitamos coches, recuperamos destinos turísticos y no turísticos, incomparablemente más que en tu gobierno desalmado”, apuntó la funcionaria que para algunos también suena como posible integrante de la fórmula presidencial del Frente de Todos (FdT), más aún tras la reunión que compartió este fin de semana en su casa junto a su esposo Massa y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Por ahora, en tanto, ella expresó su deseo de ir por la intendencia de Tigre.

Pero eso no fue todo en el intercambio. “Ah, y lo mismo vale para ‘la canilla’. 4000 kilómetros de redes de agua y cloacas solo en AMBA. No son 15 kilómetros de vía, no es una canilla. Es dignidad y alegría”, comentó Galmarini, que también sostuvo, contra el dirigente radical: “¡Pero qué van a saber ustedes de eso! ¡Ni les importa! Si de tan Juntos con el Pro perdieron los valores nacionales y populares”.

Ah! Lo mismo vale para “la canilla”. 4.000 km de redes de agua y cloacas sólo en AMBA.

No son 15km de vía, no es una canilla… es DIGNIDAD. Y ALEGRÍA.

Pero qué van a saber ustedes de eso! Ni les importa! Si de tan Juntos con el PRO perdieron los valores nacionales y populares! — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) May 28, 2023

Lejos de quedarse callado, Buryaile tomó las críticas de la titular de AySA y las redobló. “Señora, Malena Galmarini, con el respeto que usted se merece: lamento no coincidir con su visión épica de los 15 kilómetros de vía férrea con un viejo tren. Interprételo como una opinión que, veo, no la comparte. Comprensible”, comenzó su respuesta.

Señora @MalenaGalmarini , con el respeto que ud me merece, lamento no coincidir con su visión épica de los 15 kms de vía férrea con un viejo tren, interprételo como una opinión que veo no la comparte, comprensible. https://t.co/UZtxa6oh7L — Ricardo Buryaile (@BuryaileRicardo) May 29, 2023

Pero elevó su tono mientras siguió. “Respecto a lo desalmado, volvemos a disentir. Desalmado me parece hacer fiestas en Olivos mientras familiares no podían despedir a sus muertos durante el Covid. Desalmado me parece haber jugado a la geopolítica en la compra de vacunas porque venían de un país no afín”, sostuvo el diputado nacional, contra la estrategia sanitaria del gobierno que conduce Alberto Fernández.

Quizás no sepa Ud, pero en Formosa, no tuvimos aviones ni colectivos de larga distancia durante 17 meses, 17 señora. La ciudadde Clorinda estuvo cerrada por más de 200 días sin que sus habitantes puedan salir de ella.

Cómo verá, manejamos distintos conceptos acerca de desalmados — Ricardo Buryaile (@BuryaileRicardo) May 29, 2023

Y para cerrar, ironizó: “Quizás no sepa usted, pero en Formosa no tuvimos aviones, ni colectivos de larga distancia, durante 17 meses. 17, señora. La ciudad de Clorinda estuvo cerrada por más de 200 días sin que sus habitantes pudieran salir de ella. Como verá, manejamos distintos conceptos acerca de desalmados”.

De momento, Galmarini no se hizo eco de la réplica de Buryaile.

LA NACION