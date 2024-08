Fuerte cruce entre Marcela Pagano y Lilia Lemoine por la sesión en Diputados en la que no se logró el quorum: “Mitómana, mala compañera”

Escuchar

Tres días después de la sesión en la que el oficialismo no logró quorum para tratar 14 proyectos, la diputada Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza (LLA), apuntó contra tres pares de su partido, a quienes acusó de “ceder al kirchnerismo” por no presentarse en el recinto. Una de las mencionadas, Marcela Pagano, la desmintió y mostró el certificado que acreditaba su presencia en el recinto y la tildó de “mitómana”, “mala compañera” y de “destructora de espacios de trabajo”.

En primer lugar, Lemoine expresó: “Hubo tres diputadas de La Libertad Avanza que no dieron quórum. Es información oficial. Hubo una que venía de Santa Fe, pero Romina Diez viajaba en el mismo avión y llegó. Los de Mendoza llegaron, pero la chica del patito en la cabeza [Lourdes Arrieta] no. Marcela [Pagano] tampoco, la que después se fue a hacer el homenaje con las monjas con Cecilia Moreau. Parece como que cedieron con el kirchnerismo, raro”.

Además, manifestó su descontento con la vicepresidenta, sobre quien esperaba que interviniera tras la sesión fallida. “Me molesta. La función es votar, nuestra responsabilidad es estar ahí desde el principio. También me pregunto por qué Victoria Villarruel no saltó”, afirmó.

Frente a esto, Pagano le respondió a través de su cuenta personal de X y se refirió a las declaraciones de su colega como difamaciones. “Sos una mitómana. No solo estuve presente y di el quórum en la última sesión (lo cual, burra, ni chequear eso en la web de Diputados sabes hacer), sino que con malicia te referís a tu compañera de bloque que tiene nombre, Lourdes Arrieta (quien también se sentó en la banca)”. Además, adjuntó en la publicación el listado de las expresiones en el recinto que corrobora su presencia.

@lilialemoine sos una MITÓMANA no solo estuve presente y di el quorum en la última sesión (lo cual, burra, ni chequear eso en la web de diputados sabes hacer) sino que con malicia te referís a tu compañera de bloque que tiene nombre @lulumicart y que también dio quorum, además… pic.twitter.com/IBc1F2dIm7 — Marcela Pagano (@Marcelampagano) August 10, 2024

En ese sentido, la diputada continuó su argumento en contra de las declaraciones de Lemoine. “Además, mentirosa, sabés perfectamente que yo no creé ningún grupo de amistad, ese de Rusia fue designado a mi cargo por Martín Menem”, señaló y añadió: “Mala compañera y destructora de espacios de trabajo”.

En tanto, también se refirió a la acusación respecto a su participación junto con Cecilia Moreau y otras diputadas en el homenaje a Léonie Duquet y Alice Domon, monjas francesas asesinadas por el represor Alfredo Astiz. Al respecto, le escribió: “Y no me fui a ningún lado. Fue un día antes y, como les dije a todos en el bloque porque yo careta no soy, lo volveré a hacer una y otra vez. Siempre del lado de las víctimas”. Por último, le retrucó: “¿Y vos de qué lado estás?”.

El cruce entre ambas diputadas generó la reacción de muchos seguidores de La Libertad Avanza, quienes consideraron que se trató de un ida y vuelta sin sentido. Algunos comentaron en la misma publicación que resuelvan los problemas “puertas adentro”.

En esta línea, Pagano no se quedó de brazos cruzados y también respondió a los comentarios. Así, a un usuario que le advirtió que “la gente no votó esto”, la diputada le dijo: “No hay dudas. La interna la ventila ella siempre y no piensa en el daño que le genera al espacio. No me callo más”.

A otro que la instó a callarse y borrar los comentarios le repreguntó: “¿Por qué? Vos crees que la mentira es el legado que nos instruyó Javier [Milei]?”. También sentenció contra Lemoine: “Problema de los que no supieron ponerle límites, fue advertida sistemáticamente. A mí no me calla nadie. La dignidad no la negoció con nadie”.

Problema de los que no supieron ponerle límites, fue advertida sistemáticamente. A mí no me calla nadie. La dignidad no la negoció con nadie — Marcela Pagano (@Marcelampagano) August 10, 2024

Incluso, una cuenta le preguntó si sus intenciones eran formar un mini bloque en la cámara junto con Oscar Zago, uno de los diputados que mostró sus diferencias con el Presidente, a lo que aclaró: “No para nada. Ni me voy ni renuncio. Más firme que nunca. Mirá si le voy a dar el gusto”.

