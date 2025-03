Diputados: el reproche que Pagano le hizo a Menem en plena sesión y que incluyó hasta un megáfono

Enemistada con parte de su bloque, la diputada nacional libertaria Marcela Pagano se desquitó este miércoles contra el presidente de la Cámara, Martín Menem, por no reconocerla en abril del año pasado como presidenta de la Comisión de Juicio Político . Incluso, cuando terminó su intervención siguió con sus dichos parada al lado de su estrado a través de un megáfono verde.

En primer término, Pagano le habló a Menem sobre unos supuestos audios que el jefe de Diputados habría mandado a un grupo interno de la bancada libertaria. “Quisiera saber qué dice su audio, que está circulando por los medios de comunicación, invocando el apellido Pagano; si usted me puede dar explicaciones a mí y a todo el pleno, sería muy interesante porque hacen alusión a la Comisión de Juicio Político y usted aquí, tiene facultades delegadas por este pleno”, arrancó la experiodista.

Marcela Pagano contra Martín Menem Fabián Marelli

La Comisión de Juicio Político, de alta sensibilidad, fue un escándalo desde su conformación debido a que, pese a que los integrantes votaron a Pagano como presidenta, Menem y la Casa Rosada la desconocieron y por lo tanto quedó acéfala. En ese momento, Oscar Zago era el presidente de bloque de LLA y fue expulsado por apoyar a la diputada y oponerse a los designios de la secretaria general, Karina Milei. Por su parte, Pagano permaneció dentro del bloque pero con fuertes fricciones con parte de sus compañeros.

Hasta ahora, la diputada nacional no se había expresado sobre el tema pero este martes decidió hacerlo. “Este pleno también precisa explicaciones. Y le hago una aclaración, señor Martín Menem, usted ha sido elegido por este pleno para convocar comisiones. Usted no tiene facultades para desintegrar comisiones. Usted a mí durante un año me presionó para que yo desconociera un acta firmada por los diputados Leopoldo Moreau, Cecilia Moreau, Emilio Monzó, tres expresidentes de esta cámara. Y yo no voy a claudicar con las instituciones. Ese acta de la constitución de la Comisión de Juicio Político tiene validez, señor Martín Menem ”, le advirtió Pagano al ladero de la hermana presidencial.

Marcela Pagano arremetió contra Martín Menem

No fue solo eso. “Si usted considera que no, póngalo y sujete la votación acá al pleno, porque el pleno también tiene la posibilidad de revocarle a usted, señor presidente, las facultades que se atribuye. Usted está en un exceso, cometiendo un exceso del uso de sus facultades. Y no me calle porque ¿sabe qué, señor Martín Menem? Interrumpir al orador es de fascista ”, arremetió Pagano.

Acto seguido, la diputada nacional tuvo un entredicho con Lilia Lemoine, una de sus máximas detractoras en la bancada libertaria. Después se paró y siguió a los gritos con su megáfono en una mano, mientras con la otra hacía señas de indignación.

Lo que dijo con el megáfono

Más tarde, en la red social X circularon videos desde otra óptica, que filmaron tanto Lemoine como Celeste Ponce, otra de las enemistadas con Pagano, donde quedó claro qué fue lo que le dijo la antes periodista a Menem a través del megáfono.

“Ah bueno, la primera vez que habla y habla para pegarle a Menem, ¡mirá lo que es la nena!”, se la escuchó a Lemoine cuando su compañera de bancada terminó de hablar. “Lilia tenía razón, que te aplauda el kirchnerismo es el fondo de la olla”, siguió.

En ese momento, Pagano empezó a gritarle a Menem “¡ponga el audio!” y fue ahí cuando -como no se la oía- se agachó, prendió el megáfono y a través del amplificador siguió: “Ponga el audio, ponga el audio Martín Menem, ponga el audio donde usted dice que arregló con todos los bloques para desconocer un acta, ponga el audio, ponga el audio. (...) ¿Sabe qué? No le tengo miedo Martín Menem; yo trabajo para Javier Milei, no para usted”.

El momento en que Pagano sacó el megáfono

En la sesión anterior, la oposición de Unión por la Patria (UP) había reclamado que se votaran de vuelta las autoridades de la Comisión de Juicio Político en el recinto y abruptamente se cayó la sesión por orden de Menem, quien consideró que había perdido quorum porque el tablero marcó 128 presentes (uno menos que el exigido por reglamento). Esto mientras la oposición le achacaba que era ilegal que levantara la sesión porque habían presionado a determinados diputados para hacerlos parar de la banca.

Durante esta jornada, en tanto, varios legisladores -entre ellos Pagano- insistieron desde que se abrió el debate para retomar este tema, pero el oficialismo se negó. La Libertad Avanza pretende que este miércoles Diputados apruebe el decreto para habilitar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

