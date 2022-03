Fuerte reacción de Juntos por el Cambio por el cierre de las exportaciones de aceite y harina de soja

Ante el cierre de exportaciones de aceite y harina de soja, resuelto por el Gobierno nacional, referentes de Juntos por el Cambio rechazaron la decisión, que puede ser la antesala de una suba en las retenciones. “El Gobierno exprime al campo” , se quejó la jefa del Pro, Patricia Bullrich. A ella se plegaron los principales dirigentes de la oposición.

A través de la red social Twitter, Bullrich manifestó: “El Ejecutivo exprime al campo con una nueva suba de retenciones. Ahora sí queda claro que la autorización del crédito con el FMI no produce aumento de impuestos, ¡porque aún no existe! Los aumenta #ElPeorGobiernoDeLaHistoria. ¡Vamos a luchar en todos los frentes! ¡No al impuesto!”.

El Ejecutivo exprime al campo con una nueva suba de retenciones. Ahora sí queda claro que la autorización del crédito con el FMI no produce aumento de impuestos, ¡porque aún no existe! Los aumenta #ElPeorGobiernoDeLaHistoria. ¡Vamos a luchar en todos los frentes! ¡No al impuesto! pic.twitter.com/7ccKh0HsxU — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 13, 2022

A la par de Bullrich, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, protestó: “Ni impuestos, ni cepos, cumplir la palabra”. En un breve hilo en la red social, Rodríguez Larreta recordó que el oficialismo “había prometido no hacer nada de esto” y que, con su reciente actuación, no hicieron más que volver a demostrar que “su palabra no tiene valor”.

“Estamos en un contexto económico muy delicado en el que necesitamos inversión, exportaciones, trabajo y que quienes apuestan al país tengan la previsibilidad necesaria para desarrollar sus negocios. Esta medida va precisamente en contra de cada una de esas cosas”, señaló y completó “no se le puede caer a quienes se esfuerzan cada vez que el Gobierno se queda sin plata por sus malas decisiones”.

NI IMPUESTOS NI CEPOS, CUMPLIR LA PALABRA



Pésima noticia el cierre de exportaciones de aceite y harina de soja, así como el potencial aumento de retenciones. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 13, 2022

Luego fue el turno de la actual diputada y exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien sintetizó su malestar en una breve frase: “Con el campo no”. Asimismo, hizo alusión a un tuit de su autoría publicado el pasado 7 de marzo, en el que insistió en que el campo era “el motor de la economía argentina”, a la vez que lo calificó como “un sector competitivo, nuestro principal exportador, generador de empleo y principal aportante de dólares”.

Bajo la misma línea, el también legislador y exvicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli compartió la imagen de un mapa en el que la Argentina se encuentra resaltada en color rojo. Junto a la ilustración, detalló: “En rojo, países que dependen del campo pero matan de impuestos a los que lo laburan y producen”.

En rojo, países que dependen del campo pero matan de impuestos a los que lo laburan y producen. https://t.co/BV5AbJoq1P pic.twitter.com/lrEKKPUrB7 — Diego Santilli (@diegosantilli) March 13, 2022

Más tarde, se sumó a la discusión el diputado nacional de Juntos y exministro del Interior, Rogelio Frigerio. Condenó que el gobierno de Alberto Fernández no haga más que “insistir con recetas que ya fracasaron”. “Repite una y otra vez los mismos errores. En vez de alentar al campo con medidas que fomenten la productividad, le pone trabas”, añadió. Y completó: “No puede ser que el ajuste siempre recaiga en los que producen y generan trabajo”.

Ricardo López Murphy también criticó la decisión de cerrar las exportaciones. En un duro mensaje, el legislador nacional tildó de “caraduras” e “incapaces” a los funcionarios del Gobierno. “Qué caraduras son. Funcionarios del Gobierno Nacional pasearon por Expoagro repitiendo mentiras y ahora cierran las exportaciones de harina y aceite de soja. Están en contra del empleo y la producción. Agreden al campo, atentando contra el futuro del país. Son unos incapaces”, sostuvo.

Qué caraduras son. Funcionarios del Gobierno Nacional pasearon por @expoagrocom repitiendo mentiras y ahora cierran las exportaciones de harina y aceite de soja. Están en contra del empleo y la producción. Agreden al campo, atentando contra el futuro del país. Son unos incapaces. — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) March 13, 2022

Finalmente, el jefe del bloque de la UCR en Diputados consideró que “cerrar exportaciones para pretender frenar la inflación va a profundizar la caída de la economía y generar más pobreza”. En ese sentido, opinó que “el plan del Gobierno es seguir saqueando al sector que más recursos le aporta al país”. “De bajar los gastos innecesarios, ni hablar. Una locura”, cerró.