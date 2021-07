Facundo Manes calienta la interna: “Yo no pertenecí al gobierno de Macri ni de Vidal”

El precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, recalentó este jueves la ya áspera interna de Juntos por el Cambio. Después de pedirle al jefe de Gobierno porteño que no usara los fondos de la Ciudad para financiar la campaña de su competidor, Diego Santilli, en la Provincia, el neurocientífico se despegó esta mañana de la gestión de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal entre el 2015 y el 2019. “Yo no pertenecí al gobierno de Cambiemos, ni a nivel provincial ni nacional”, aseguró al ser consultado sobre medidas implementadas en dicho período con las que se manifestó en desacuerdo.

En diálogo con Radio Urbana Play, Manes explicó que eligió estos comicios para “dar el paso” hacia la política porque ahora “la Argentina atraviesa la crisis más importante de toda su historia”. Ante este escenario, expresó su punto de vista sobre los cambios que el país necesita para salir adelante.

“Mi ideología es clara: revolución educativa, científica y tecnológica, porque la Argentina tiene una matriz productiva que no va a poder darle bienestar a su población por más que vengan Churchill, Clinton u Obama, porque no se produce lo suficiente en valor agregado”, sentenció el referente de la Unión Cívica Radical (UCR), y completó: “Creo que se necesita una revolución en todo lo que se exporta y que eso se logra entre todos, por eso creo que uno de los problemas que tuvo Cambiemos es que se cerró y no convocó a todos los sectores para una nueva argentina, que es lo mismo que está haciendo este gobierno”.

A continuación, insistió en la importancia de lograr un “gran acuerdo político” con la idea de encarar una visión estratégica del país. “Hoy la Argentina es un Titanic que se hunde y cada sector tiene su plan estratégico, pero no hay una visión integral”, opinó.

En ese tramo de la nota, la periodista María O’Donnell comparó las propuestas de Manes con los compromisos de campaña del expresidente Mauricio Macri. “Él había prometido aumentar el presupuesto de ciencia y lo recortó”, lanzó la conductora del ciclo. Entonces, el neurocientífico replicó : “Yo no pertenecí al Gobierno de Cambiemos, ni a nivel provincial ni a nivel nacional. Me estoy incorporando a una coalición y quiero plantear un salto cualitativo”.

Y cerró: “Yo vine a hablar del futuro, no pertenecí al Gobierno de Macri ni de Vidal. Me estoy incorporando de una coalición y me hago cargo, pero hay que discutir el futuro, porque la verdad es que todos fallaron acá: en el 75′ había 5% de pobreza y hoy hay 50%”.

LA NACION