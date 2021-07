Elisa Carrió redobló el ataque contra Facundo Manes: “Dicen que son la nueva política pero llevan a Cariglino”

Elisa Carrió quedó dolida con Facundo Manes. Hoy, volvió a cuestionar con dureza al precandidato a diputado Facundo Manes quien aseguró a LA NACION que la líder de la Coalición Cívica (CC)-Ari, le pidió que la secundara en la fórmula hacia la Casa Rosada, en 2015. Además de desmentir sus dichos otra vez, Carrió disparó: “Le causó daño a [Horacio Rodríguez] Larreta sin necesidad”.

“Estoy harta de las mentiras”, replicó la exdiputada en diálogo con LN+. “Nunca contesto una opinión, jamás he querellado a nadie por un agravio, en todo caso un delito de opinión sobre otra persona, pero lo que sí creo, sobre todo en el conocimiento científico, religioso y práctico, y en las relaciones familiares, que la primera regla que existe con el otro es no mentir”, señaló Carrió al ser consultada por las recientes declaraciones del precandidato a diputado Facundo Manes.

“Cuando yo miento descaradamente sobre los hechos, tengo un problema de salud mental o estoy repitiendo el modelo cristinista de mentir hasta que se crea algo”, acusó la líder de la Coalición Cívica.

La exdiputada nacional advirtió en referencia a Manes: “Dicen que son la nueva política, pero llevan en la lista a Jesús Cariglino y a Stolbizer”.

Carrió apuntó contra Facundo Manes

A lo largo de la entrevista, Carrió volvió a negar la afirmación del médico, que dijo que la exdiputada fue a su casa a ofrecerle una vicepresidencia en la fórmula hacia la Casa Rosada, en 2015. “Si recuerdan Manes estaba con el radicalismo desde siempre, con Ernesto Sanz y yo, que soy parte de la Coalición Cívica, estaba con Toty Flores, mi candidato a vice desde 2013. Nunca pude pedirle algo así”, aclaró Carrió.

La líder de la Coalición Cívica contó que en aquella oportunidad quien la invitó a la casa de Manes fue Toty Flores, aunque, según sostuvo, ella “no quería ir”. Y en ese sentido, sumó: “Nunca le hubiera pedido a Manes [la vicepresidencia] por razones que a lo mejor no tengo que explicar. Los que están en el campo científico real de la Argentina saben quién es Manes”.

Manes competirá en la interna bonaerense con Diego Santilli, del Pro, el candidato de Larreta y Carrió se refirió nuevamente sobre su participación electoral. “Me parece bien que las nuevas generaciones se incorporen a la política, aplaudo la unidad en medio de mi retiro. Pero en nombre de la novedad y la fama no se puede traer la mentira”, sentenció la exdiputada.

“Yo no tengo ningún problema que participe [por Manes] y quiero dar por solucionada la cuestión, pero lo que sí quiero es poner en el centro del debate político el tema de la verdad”, destacó Carrió. “Si se miente en política, se miente en ciencia o en religión y cuando se miente nadie es confiable”, expresó la exlegisladora.

“Si nosotros queremos reconstruir una nación, y acá no estoy hablando de nadie en particular porque la cuestión no es Manes, si vamos a seguir con la mentira, entonces yo no quiero participar de una nación donde su reconstrucción se monta de nuevo sobre ladrillos de mentira”, reflexionó Carrió.

“Yo puedo decir muchas cosas pero no voy a mentir, sí puedo cambiar de opinión. En el caso de Macri, he cambiado de opinión y no pude dormir por cuatro meses. Lo tenía que hacer por la nación y me costó lágrimas, pero sabía que era mi deber”, concluyó Carrió.

LA NACION