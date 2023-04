Fuertes críticas a Horacio Verbitsky por una nota en la que llamó “Madame Albistur” y “Chica plástica” a Victoria Tolosa Paz

escuchar

Mientras que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, está abocada de lleno a la campaña en la provincia de Buenos Aires con actos y encuentros bajo el lema “Será Victoria”, la semana pasada fue apuntada por el periodista Horacio Verbitsky en su tradicional columna de los domingos. “Madame Albistur”, por su pareja, Enrique “Pepe” Albistur; “chica plástica” y “protegida” fueron algunas de las expresiones que utilizó y que generaron la reacción de parte del Gobierno.

Sobre todo, funcionarias mujeres de la coalición oficialista consideraron machistas los dichos de Verbitsky y se solidarizaron con Tolosa Paz, mientras que después llegó un comunicado del Partido Justicialista (PJ) Nacional, comandado por el presidente Alberto Fernández, que tiene amistad con la funcionaria y su marido.

En la columna Apotegmas peronistas, publicada en El Cohete a la Luna hace una semana, el periodista habla de los deseos de la platense de competir contra Axel Kicillof en una interna en territorio bonaerense y es ahí que utiliza esos términos para referirse a ella.

El primero que lo fustigó por estas formas fue el mismo Albistur, quien cuando desembarcó en La Plata el jueves pasado para el acto de Cristina Kirchner -al que también asistió Tolosa Paz, como únicos representantes de Alberto Fernández en el lugar- se encargó de recordar el episodio. “Es el mismo sorete de siempre Verbitsky, que en este caso se pasa de machirulo, y no sé por qué algunos sectores del peronismo y de la militancia le tienen respeto, será porque no lo conocen, porque es una basura de persona”, aseguró en AM 990 la pareja de la ministra.

Reacciones desde Balcarce 50

Pero la reacción se extendió este domingo a la Casa Rosada. La primera que tomó el guante fue la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. “La violencia política contra Victoria Tolosa Paz ejercida por Horacio Verbitsky es la mayor expresión de la misoginia y el machismo desplegado por quienes alguna vez fueron periodistas y hoy luchan descaradamente por sostener los privilegios del sistema patriarcal que los entronizó”, dijo la vocera en las últimas horas del sábado.

En el ojo de la tormenta en su momento por ser quien contó que recibió una vacuna vip contra el Covid-19, en un episodio que terminó con la salida del entonces ministro de Salud, Ginés González García, el periodista también fue criticado por el colectivo Mujeres Gobernando.

“Repudiamos la descalificación y los agravios a nuestra compañera Victoria Tolosa Paz de parte de Verbitsky. Vamos a insistir una y mil veces: no permitiremos la violencia machista en ningún ámbito, tampoco en el debate público ni en la política. Desde el Estado y cada ámbito de nuestra sociedad nos organizamos por una vida libre de violencias y con equidad de género. El periodismo tiene una responsabilidad inmensa en ese sentido y no puede permitir discursos violentos de este tenor”, aseguraron en Twitter.

A eso se sumó también la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, del riñón del Presidente, quien consideró que el periodista buscó “humillar, denigrar y descalificar”, y entendió el hecho como “violencia brutal” y “violencia política”, además de repudiarlo.

Mientras se acumularon mensajes desde el albertismo, la terminal K eligió hasta el domingo por la mañana el silencio. Llegó, en tanto, también el comunicado del PJ Nacional, liderado por Fernández, desde donde señalaron que estas apreciaciones sobre Tolosa Paz -quien solo retuiteó las muestras de apoyo- “vulneran profundamente los ideales democráticos y derechos humanos de las mujeres”. Incluso pidieron que Verbitsky se disculpe y que el periodismo repiense sus prácticas.

Verbitsky redobló la apuesta

Lejos de eso, el columnista volvió sobre lo acontecido en su nota de hoy, A pesar de los bombos, en la que otra vez calificó como “Madame Albistur” a Tolosa Paz. “Luego del acto supe por cronistas de Perfil que Enrique Albistur me había insultado en una radio. El insulto es un pobre instrumento de debate político. Lo practican quienes carecen de argumentos. No es mi estilo. Machirulo él, que responde por su esposa, como si fuera minusválida”, le dijo el periodista al empresario.

También repasó las muestras de solidaridad con Tolosa Paz y dijo que fue “la frutilla del postre” el comunicado del PJ. “Alberto Fernández ahora tiene tiempo para asuntos tan importantes”, ironizó el periodista, quien dijo que la chicana de Albistur en La Plata pareció haber obrado como “voz de orden” porque desencadenó el resto de los mensajes.

“Me he cansado de escribir que solo la protección de Alberto Fernández explica que Leandro Santoro y Victoria Tolosa encabezaran las listas perdedoras de 2021. Si lo repito respecto de ella, ¿es machista? Ironías como las de la Chica Plástica les he dedicado a centenares de varones, desde el Hermano Eduardo (Menem) a Felipe Solo, Micky Vainilla (Pichetto), Cantinflas (Guillermo Moreno) o Papá Noel (Pérsico). Al entonces presidente Fernando de la Rúa lo llamé el esposo de la señora Pertiné. He tratado a hombres y mujeres por igual”, se defendió Verbistky y, para cerrar, dirigió unas palabras a la vocera: “Que Cerrutti hable de quienes alguna vez fueron periodistas es un buen chiste y que a mí me entronizó el sistema patriarcal, una falla de la memoria. Por mi parte, no da para más”.

El descargo de Tolosa Paz

Tras retuitear mensajes en sus redes, Tolosa Paz se refirió al tema este domingo en CNN Radio e hizo un fuerte descargo. “Si El Perro ladra, las mujeres estamos cabalgando. Esto es lo que le preocupa a Horacio Verbitsky”, sentenció la ministra de Desarrollo Social, con una alusión al apodo de él.

En ese sentido, dijo que la editorial del domingo anterior “pasó una raya de lo que se debe tolerar” y desglosó los descalificativos que utilizó el periodista sobre ella. “Cuando elige “Chica plástica” sintetiza a una persona sin capacidad. Mujer joven peronista igual a tonta”, planteó Tolosa Paz, quien sin embargo dijo que lo que más le molestó fue el “Madame Albistur”.

“Emite una única acepción: no es la mujer de Albistur, sino quien dirige un burdel. Y quien dirige un burdel en definitiva es una mujer que conduce un espacio político que hace militancia adentro del peronismo y del Frente de Todos”, apuntó la funcionaria, que recordó el acto que encabezó el fin de semana pasado en Ensenada y consideró que los insultos del periodista recayeron no solo en ella, sino en todas las mujeres que la fueron a acompañar. “Nos trató a todas, como tantas veces, de putas peronistas. Por eso las voces se levantaron”, enfatizó.

Incluso dijo que, en lo que escribió esta mañana, el periodista justificó por qué la había tratado de “Chica plástica”, pero no lo de “Madame Albistur”. Segura de que las palabras en su contra fueron desmedidas, puntualizó en que los dardos de Verbistsky estuvieron centrados en su característica de mujer y no en sus posturas políticas.

“No se da cuenta que deja entrever la misoginia, que expresa falta de empatía con este tiempo y tremenda violencia política. No está terminado el tema en tanto siga descalificando, el debate tiene que ser de ideas”, consideró Tolosa Paz, quien lo chicaneó: “Ante ese minúsculo grupo que lee El Cohete a la Luna debe sentir satisfacción”.

