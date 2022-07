Fuertes críticas de Sergio Berni a Alberto Fernández: “Estoy muy disconforme”

Desde el Cerro Catedral, en un alto en los días de descanso que mantiene en San Carlos de Bariloche, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, criticó con dureza al presidente Alberto Fernández. Extendió sus críticas, además, a su par nacional, el ministro Aníbal Fernández.

“Desde el primer día, ya estaba viendo que no era el camino que nosotros esperábamos. El Presidente tenía un 90 por ciento de aceptación y nadie se animaba a alzar la voz y cuando lo hacía parecía que era un loco. Lamentablemente, el tiempo me dio la razón”, dijo el funcionario.

“No hay que tener miedo a la discusión. Lo que nos hace mal no es la discusión: es el rumbo político del Gobierno. Si el rumbo fuera el correcto, nadie se preocuparía por disputas de poder. Esto es una disputa de representación”, manifestó el funcionario de Axel Kicillof.

“Este gobierno está pulverizando la clase media. Y si tengo que alzar la voz, la alzó, porque para el peronismo gobernar es generar trabajo, no entregar planes sociales. Eso no es peronismo”, expresó el funcionario que estuvo esta semana en el centro de sky junto a su esposa, la diputada nacional Agustina Propato.

“Cuando vemos que las disputas por los planes sociales es si los dirigentes le sacan o no un peso al que reparte, es una discusión mínima. Los planes sociales destruyen política del trabajo. No hay país que sea una nación próspera sin cultura del trabajo”, declaró Berni.

El ministro provincial reiteró sus diferencias con Aníbal Fernández. “No solamente con Aníbal, fundamentalmente con Alberto”. “Estoy muy disconforme. Nosotros hicimos un gran esfuerzo para recuperar el Gobierno y el profundizó la crisis”, manifestó el ministro.

Hace un mes, en una entrevista con LA NACION, el ministro de Seguridad provincial aseguró que la coordinación con su par nacional es nula. “Los gendarmes no sabemos dónde están. Quienes son ni qué hacen” dijo. Luego, aseguró que la cooperación entre los dos ministerios es igual a cero.

Críticas a la Justicia

Pese a las críticas a la institución presidencial y a la seguridad nacional, Berni consideró que “hoy la institución que tiene más desprestigio en la Argentina es la justicia. No está a la altura de la circunstancias. No logra dar la respuesta que necesita la gente” dijo a a Ricky Pastor, conductor de un programa en Radio con Vos Patagonia.

“Eso no tiene que ver con el grado de compromiso de jueces o fiscales- relativizó el funcionario- Hay buenos y malos. Pero la política tiene que hacerse cargo de que la justicia no funcione. Necesita nombramientos, presupuesto. Y eso no está sucediendo”.

Durante un alto en una jornada de sky, Berni aseguró que Bariloche es su segundo hogar. “Casi primero. Hice todos los cursos de escuela de montaña. Este es mi hogar. Soy un vecino bien patagónico”, aseguró, luego de recordar que lleva más de 40 años haciendo deportes de la nieve.

Berni reconoció que quiere ser presidente en 2023. “Todos los que militamos en política tenemos aspiraciones. Hay que tener vocación. Obviamente, no es decisión de uno. Hay que esperar las circunstancias para que eso suceda. Pero no tenga dudas de que tengo gran vocación”, admitió. “Ojalá que la Argentina salga de este dilema entre la Argentina o Macri. Hay que salir por arriba”, dijo.

Poco antes de que el ministro viajara Bariloche, la Procuración General de la Suprema Corte dio a conocer un informe correspondiente a los homicidios dolosos en el territorio bonaernse, con datos de 2021. Ese año se iniciaron 1993 Instrucciones Penales Preparatorias por homicidios dolosos, de los cuales el 41% correspondía a homicidios consumados. Y el 58,3%, a tentativas de homicidios.

La Procuración, a cargo de Julio Conte Grand, admitió que la cantidad de homicidios consumados disminuyó un 13% respecto del año anterior, al pasar de 919 a 797 hechos. A lo largo de 2021 se registraron 830 víctimas fatales. Esto es un 11% menos que en 2020.