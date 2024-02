escuchar

Pro cierra filas con el Gobierno, mientras que el resto de la oposición responsabilizó al Ejecutivo de Javier Milei de que haya caído el tratamiento de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados y vuelto a comisiones, a pedido del bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA) al ver que se encaminaban a una dura derrota en temas clave.

“Pro, desde el día uno, trabajó aportando experiencia, propuestas y los 37 votos de nuestro bloque, para permitir que el Gobierno cuente con las herramientas para hacer realidad el cambio que eligió la mayoría de los argentinos”, afirmó Cristian Ritondo, jefe del bloque del partido que fundó el expresidente Mauricio Macri. “La maquina de impedir una vez más quiere mantener el modelo de la pobreza y el estancamiento”, apuntó en dirección al resto de bloques opositores.

El jefe de bloque de LLA, Oscar Zago, dijo: “Volvimos a comisión porque queremos creer que los diputados van a volver a sentarse a discutir y a dar la oportunidad de vuelta de tener una ley”. En diálogo con LN+ puntualizó: “No está todo en foja cero. Volvemos es volver atrás. Pero peor era seguir continuando y tener una ley totalmente negativa”.

Desde la UCR, el diputado Martín Tetaz citó el mensaje que escribió el presidente en el que responsabilizó a “la casta” de estar “contra el pueblo” y le respondió: “Ustedes sabotearon la ley, estimado presidente. Tuvieron el apoyo de la UCR tanto en el dictamen de comisión, donde consiguieron 55 firmas (38 en disidencia parcial), como en la votación en general”.

El legislador radical, economista de profesión al igual que Milei, añadió: “No hay antecedente en la historia de que un proyecto con ese apoyo caiga en la votación particular. Saben perfectamente en donde están cada una de las disidencias parciales, tanto de la UCR, como de Hacemos Coalición Federal (HCF). Si no han construido en base a ellas, la mayoría para cada artículo en la votación particular, es porque privilegiaron negociar con los gobernadores y les salió mal. Ahora vuelven a fojas cero, perdiendo el dictamen y la votación en general que habíamos construido”.

Margarita Stolbizer, legisladora de Hacemos Coalición Federal, una de las cuatro del bloque que votó en contra del la ley en general, sostuvo que “fundieron el ómnibus” en relación a la intransigencia del Gobierno. “Quisimos apoyar moratoria para pymes y la retiraron del dictamen”, lamentó la diputada formada en la UCR. “Fueron contra muchos sectores al mismo tiempo”, puntualizó.

Fundieron el Ómnibus. No sabían manejar, salieron sin freno y quisieron meter todos los cambios juntos. Error inicial: no mandar leyes x temas. No priorizar los cambios en la economía para bajar inflación. No dialogar ni aceptar ayudas. — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) February 6, 2024

Por parte de Unión por la Patria (UxP), la diputada platense Victoria Tolosa Paz sostuvo que “hoy el Gobierno se dio cuenta que llevarse puesta la democracia y las instituciones no le va a resultar fácil”. “No se puede gobernar de espaldas al pueblo. Gracias a todos los sectores de la sociedad civil que se hicieron escuchar para evitar que salga esta ley que significaba volver al 1880″, remarcó la legisladora, exministra de Desarrollo Social de la Nación.

El también legislador de UxP Leandro Santoro, excandidato a jefe de gobierno porteño en las elecciones del año pasado, celebró que la norma haya vuelto a comisiones. “Derrota política del gobierno y papelón histórico. La ley vuelve a comisión. Nunca se vio algo así. Se mintieron entre ellos y se cae todo”, escribió en X de manera efusiva.

Derrota política del gobierno y Papelón histórico!! La Ley vuelve a comisión!! Nunca se vio algo así. Se mintieron entre ellos y se cae todo. — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) February 6, 2024

Quienes también festejaron la caída de la ley fueron Nicolás Del Caño y Myriam Bregman, legisladores del Frente de Izquierda. Bregman afirmó que, al caerse el tratamiento “es como si esta ley si nunca hubiese existido”.

Del Caño agradeció “a los miles que se movilizaron a pesar de la represión feroz de [Patricia] Bullrich” y sostuvo que el próximo pasó será “voltear el DNU y derrotar el plan motosierra contra le pueblo trabajador”.

Derrota del gobierno de Milei. La #LeyÓmnibus vuelve a comisión. Gracias a los miles que se movilizaron a pesar de la represión feroz de Bullrich. Ahora a voltear el DNU y derrotar el plan motosierra contra el pueblo trabajador. — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) February 6, 2024

Por su parte, Luis Juez, senador de Pro, afirmó en diálogo con TN: “Hace 30 días teníamos un ómnibus, ahora estamos en una patineta. Quiero colaborar, yo se lo dije a Francos, no me ponga en el lugar de la indiferencia, porque quiero participar desde mi experiencia”.

El legislador liberal José Luis Espert, por su parte, responsabilizó al “maldito kirchnerismo” de que haya caído la ley y sostuvo que el resto de bloques que también se opusieron a votar en contra de algunos temas en particular son “colectoras y cómplices” del kirchnerismo. “Quieren que los argentinos sigamos viviendo en la mierda, total ellos gozan como jeques de sus negociados. A los enemigos de la libertad ni justicia”, lanzó el economista en su cuenta de X.

El maldito kirchnerismo, sus colectoras y sus cómplices, siempre destituyentes. Quieren que los argentinos sigamos viviendo en la mierda, total ellos gozan como jeques de sus negociados. A los enemigos de la libertad, NI JUSTICIA. — José Luis Espert (@jlespert) February 7, 2024

