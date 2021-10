Furia de un asesor de Axel Kicillof contra la Sociedad Argentina de Pediatría: “Son una manga de gorilas”

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) pidió evidencias científicas a la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) tras el anuncio de la apertura de la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 para los niños y niñas de entre 3 y 11 años en la provincia de Buenos Aires. “Hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño”, definió Jorge Rachid, médico sanitarista médico sanitarista y asesor del gobernador bonaerense Axel Kicillof, sobre el comunicado de la SAP.

“Hicieron lo mismo con la presencialidad en las escuelas, fueron los que promovieron la judicialización del DNU. Son una manga de gorilas”, disparó Rachid y agregó: “Con esta gente no se debate, hay que mandarlos al carajo. Ya se inscribieron 400.000 chicos desde los 3 años en adelante. Antes eran antivacunas, que la Sputnik no servía, eran antibarbijos, que se vayan al carajo”.

La controversia en torno a la vacunación de los menores de 11 años con las dosis de Sinopharm se extendió durante los últimos días, luego de que pediatras e infectólogos pediátricos a través de las asociaciones que los nuclean pidieran más información a la Anmat.

Rachid definió a la SAP como “enemigos” y aseguró: “Ponen de rehén a 45 millones de argentinos para sacar ventaja. Esto no pasó en ningún lugar del mundo, siempre fueron grupos minoritarios, anarquistas, filonazis, no el principal partido de la oposición”.

Además, los cuestionó por la forma que eligieron para quejarse. “Los chinos dieron casi 2000 millones de vacunas, entre los cuales están los chicos de 3 a 11 años. La SAP no está actuando ni científicamente ni de otra manera que políticamente. ¿Por qué no fueron a ANMAT a buscar las garantías?”, lanzó. No es el primero del equipo de Kicillof en criticar a la SAP. En respuesta a su requerimiento, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak dijo: “Antes llevar dudas a la sociedad corresponde hacer un trabajo responsable”.

¿Por qué vacunar a los niños si los niños al contagiarse COVID no tienen consecuencias graves? ¿Cuál es la necesidad?



Veo con urgencia la necesidad de aprender a convivir con el COVID. Tenemos tasas razonables de vacunación y es necesario ir recuperando hábitos normales. — sabrina ajmechet 🤍 (@ajmechet) October 1, 2021

El médico también apuntó contra Sabrina Ajmechet quien se sumó a los cuestionamientos sobre la vacunación infantil. “¿Por qué vacunar a los niños si los niños al contagiarse COVID no tienen consecuencias graves? ¿Cuál es la necesidad? Veo con urgencia la necesidad de aprender a convivir con el COVID”, cuestionó a través de su Twitter. “Es una ignorante, bruta, que no sabe nada”, sentenció Rachid sobre la candidata a diputada de Juntos por el Cambio.

El funcionario resaltó la importancia de la vacunación y contó que debieron internar a “más de 10 mil chicos” y aseguró que la variante Delta “va a buscar a los no vacunados”. Además, señaló que en el comité bonaerense “hace más de un mes” que no habla de vacunas sino de “la restructuración del sistema de salud, de las cosas responsables que hacemos los peronistas cuando estamos en el Gobierno”.

No es la primera vez que el exsecretario de Medios de Carlos Menem hace ruido con sus declaraciones a la prensa. “[La situación en Afganistán] Me hizo acordar a los franceses y polacos que habían colaborado con los nazis cuando huían desesperadamente. ¡Y la prensa lo vuelve a mostrar como si fuese el horror!”, lanzó en agosto pasado y acusó de “cipayaje” a los ciudadanos afganos que buscan escapar del régimen talibán. Además, en diciembre, fue él quien dijo que en las negociaciones entre el Gobierno nacional y el laboratorio Pfizer por la vacuna contra el Covid-19, el grupo estadounidense habría exigido como garantía “una nueva ley con bienes inembargables que incluía glaciares”.