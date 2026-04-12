Fútbol y asado peronista en la provincia: “cumbre” de potenciales candidatos a gobernador y Sergio Massa

Un simple partido de fútbol dominguero se convirtió hoy en una imagen con lectura política en la provincia de Buenos Aires. Es que en San Vicente se juntaron a correr detrás de la pelota varios potenciales candidatos a gobernador por el panperonismo para 2027. Y al final del encuentro, apareció -como quien no quiere la cosa- el exministro Sergio Massa. Pero no jugó ese partido de la liga bonaerense.

En cambio, los que se pusieron los pantalones cortos fueron los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gastón Granados (Ezeiza) y Federico Achaval (Pilar), quienes integraron uno de los equipos, que se enfrentó con otro de mayoría massista, capitaneado por el diputado nacional Sebastián Galmarini. Más allá de la anécdota futbolera, dieron a entender que puede haber un espacio en formación.

El peronismo bonaerense ya entró en operaciones para determinar quién será el candidato a suceder a Axel Kicillof en 2027. Por el axelismo ya hay varios anotados, entre ellos los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Julio Alak (La Plata), mientras que también tiene aspiraciones el ministro Gabriel Katopodis. El kirchnerismo les opone a las intendentas Mayra Mendoza (Quilmes) y Mariel Fernández (Moreno).

Massa, de espaldas, saluda al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín

En el “picado” de San Vicente, que tuvo lugar en el centro deportivo Padre Mujica, los locales fueron los intendentes que supieron integrar la línea insaurraldista del PJ bonaerense, hasta que su jefe Martín Insaurralde cayó en desgracia por sus aventuras en el yate Bandido en el mar mediterráneo. Ahora los sucesores -casi todos ellos de la zona sur del Gran Buenos Aires- intentan poner en cancha un candidato a gobernador.

El massismo, por su parte, también tiene intenciones de sentarse en esa mesa. La presencia de Sebastián Galmarini y del intendente de San Fernando, Juan Andreotti, en el amistoso de este domingo también está relacionada con esos objetivos políticos. Lo que llamó la atención, en cambio, es que también haya sido de la partida el camporista Julián Álvarez, que no es el 9 de la Selección sino el intendente de Lanús.

Después del partido se sirvió un asado en la histórica quinta de San Vicente, que fue de Juan Domingo y Eva Perón. Las conversaciones allí se mantenían, por el momento, en reserva entre los dirigentes que ya proyectan alianzas de cara a las elecciones de 2027. Lo que quedó claro, de todos modos, es que de la partida no fueron los representantes del Movimiento Derecho al Futuro (MdF) que sustenta el proyecto de Kicillof.