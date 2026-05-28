Ritondo aseguró que Milei se equivoca cuando critica al Pro: “Alguien le hace mal el libreto”

El diputado nacional de Pro Cristian Ritondo cuestionó al presidente Javier Milei por criticar y adjudicarle al partido comandado por Mauricio Macri supuestas leyes que se sancionaron en el gobierno del expresidente. “Alguien le hace mal el libreto”, disparó. Además, se refirió al desgaste que sufre el oficialismo por las acusaciones de supuesto enriquecimiento ilícito que pesan sobre Manuel Adorni.

“Si Milei le tiene confianza, él lo tiene que ratificar. Pero lo que es cierto es que todos los ruidos hacen mal a la gestión”, sostuvo Ritondo al momento de analizar la situación del actual jefe de Gabinete.

“Las peleas le hacen muy mal al Gobierno, porque se empiezan a discutir temas que no son de fondo”, insistió el legislador en relación a la interna libertaria que protagonizan la secretaria presidencial, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo, durante una entrevista en el programa A dos voces el miércoles por la noche.

Ritondo subrayó que “Mauricio Macri siempre estuvo, no especuló ni le pidió nada a cambio a este Gobierno”. “Desde 1983 [en alusión a la recuperación democrática] para adelante, ningún partido hizo tanto por un Gobierno como Pro hizo con La Libertad Avanza (LLA)”, agregó el diputado.

Ritondo volvió a renovar su apoyo a Milei IG

Sobre los puntos en común entre ambos partidos, agregó: “Nosotros votamos las leyes que promueve Milei por convicción. Actualmente hay un Gobierno al que aspiramos que continúe: tenemos que cuidar la estabilidad, la macroeconomía: que no haya déficit fiscal y que estemos abiertos al mundo”.

Ante la consulta de por qué las decisiones económicas que impulsa el poder Ejecutivo aún no impactan en el bienestar de la sociedad, Ritondo apuntó: “Las medidas básicas y lo que cualquier país tiene que tener en materia económica, este Gobierno las logró y en tiempo récord. El mejor ejemplo es el dólar. Hoy está al mismo valor que en diciembre".

“El ministro de Economía Luis Caputo dijo que el gobierno de Milei es mejor que el de Macri: ¿le da la razón?“, fue otro de los planteos que recibió Ritondo.

“La razón no se la doy. Macri hizo las cosas con otro ambiente político, con otro concepto y fortaleza. Además, ojalá nosotros hubiéramos contado con el apoyo que muchos partidos le brindaron a este Gobierno, como lo hizo Pro o el mismo Macri”, devolvió el legislador.

“¿Entonces por qué Milei castiga las leyes que promueve Pro?“, inquirieron los conductores del programa. ”Milei a veces se confunde y no son leyes nuestras: parece que alguien le hace mal el libreto", argumentó Ritondo.

Consejo Nacional del PRO. Mauricio Macri; Jorge Macri; Guillermo Montenegro; Rogelio Frigerio; Cristian Ritondo Soledad Aznarez

En referencia a las posibilidades de que Pro se mida en las urnas durante las presidenciales de 2027 con candidato propio, el legislador indicó: “Para las elecciones falta mucho. En las provincias seguramente tendremos candidatos, pero a nivel nacional tenemos que ver qué hacemos“.

Desde la óptica de Ritondo, “donde gobierna Pro, se vive mejor”. Definición que fue la punta de lanza para encarar el último tramo del intercambio sobre la dicotomía que existe entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

“Si queremos terminar con el populismo en la Provincia, no alcanza solo con Pro y LLA, también hay que sumar a los radicales“, opinó el diputado, y agregó: ”Los que pensamos en un cambio en serio, tenemos que ir juntos".

Por último, al ser consultado sobre el hipotético surgimiento de un candidato a jefe de Gobierno porteño desde la médula libertaria, a Ritondo no le tembló el pulso. “De ninguna manera, en la Capital vamos a ir con Jorge Macri: está haciendo un gran trabajo y consolidando un cambio muy profundo”, cerró el legislador.