Fútbol y negocios: el hotel de lujo que Pablo Toviggino levantó en Santiago del Estero

Por la ruta 9, después de pasar un pequeño pueblo llamado El Puestito, cerca de las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, no hay casi nada más que terrenos vacíos, ocasionales casas precarias y alguna estación de servicio. Ese es el panorama hasta llegar a una intersección de ripio, que permite acceder a un predio del Club Atlético Mitre.

El camino lleva a un hotel de primer nivel, con instalaciones comparables a los mejores resorts internacionales. Se llama HT Hotel Deluxe & Spa. Ese alojamiento está vinculado a Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia.

LA NACION pudo confirmar que el lujoso alojamiento es de Toviggino a través del registro de marcas de una de sus sociedades.

Hotel HT Deluxe

HT SRL (en sociedad inscripta para venta al por menor de combustible, servicio de transporte automotor de cargas y alquiler de automóviles sin conductor) tiene doce marcas registradas entre las que están el nombre del hotel, de su restaurante “El Establo” o de su spa “El Remanso”.

Además de los papeles que confirman el vínculo, las tres suites más exclusivas del inmueble llevan los nombres de los hijos del dirigente de la AFA: Vittoria, Valentina y Máximo.

En el portal web del HT Hotel Deluxe & Spa también aparece un eslogan sugestivo: “Los caballos y la equitación, una pasión compartida por todos los miembros de la familia”.

Las sociedades de Toviggino

El hotel cuenta con 21 habitaciones estándar, 18 ejecutivas, 8 deluxe y tres “presidenciales”. Las instalaciones incluyen un gimnasio completo, canchas de pádel, cancha de fútbol 11 −con iluminación semejante a la que se usa en los estadios−, spa y un sauna, que cuenta con una pileta de flotación de gravedad cero.

Sobre las siglas del hotel hay diferentes interpretaciones en las redes sociales. Hay usuarios que aseguran que significan Hermanos Toviggino. Como gerente de la sociedad detrás figura Darío Toviggino. Otros creen que HT significa Hoteles Toviggino. Oficialmente, ninguna interpretación fue confirmada.

Además, el alojamiento ligado al poderoso hombre de la AFA cuenta con un restaurante que funciona 24 horas −con capacidad para 120 personas−, un bar, una sala kids, una peluquería, un salón de belleza y estética.

Todo eso se completa con terminaciones de lujo: mármol, cuero auténtico y diseño. Podría ser una promoción si no fuese porque la inversión necesaria es millonaria y el origen de los fondos, sospechado en múltiples investigaciones judiciales alrededor de la AFA por estas horas.

Registro de marcas del nombre del hotel

En el portal del hotel no aparece ninguna fecha disponible para alojarse.

Los valores para reservar una habitación son bajos en comparación a otro hoteles de similar categoría. La suite estándar cuesta $160.000 por noche (poco más de US$100). Las más exclusivas oscilan entre los $200.000 y $240.000.

Las habitaciones más caras

El hotel abrió hace menos de dos años y tiene una ubicación estratégica en la capital provincial. Es que se encuentra a pocos minutos de otra de las atracciones de Santiago del Estero: el estadio único Madre de Ciudades, designado constantemente por la AFA como escenario de finales y partidos importantes. Esos eventos no solo atraen público, sino que obligan a los planteles profesionales de los clubes a trasladarse a la ciudad.

Según indicaron diversas fuentes, los planteles integrados por jugadores, asistentes o técnicos son frecuentes huéspedes del establecimiento.

El predio sobre el que se asienta el HT Hotel Deluxe & Spa también fue adquirido por Toviggino hace varios años. Allí se instaló un instituto de deportes. Pero también se encuentran la sede el club Mitre y una estación de servicio llamada “HT Refinor”.

Ingreso al hotel

El gobierno de Santiago del Estero celebró la apertura del establecimiento en un comunicado oficial difundido el 3 de agosto de 2023. De hecho, Nelson Bravo, subsecretario de Turismo de la administración de Gerardo Zamora, visitó el complejo en ese momento “para interiorizarse de su funcionamiento y verificar él mismo que cumpla con las condiciones requeridas para su correspondiente habilitación”.

“HT Hotel Deluxe representa una nueva inversión privada que generará trabajo genuino y permitirá ampliar la oferta hotelera en la provincia para todos los eventos nacionales e internacionales que se vienen”, destacaron las autoridades provinciales.

Vista a la cancha de fútbol

La relación entre Toviggino y Zamora se consolidó en Santiago del Estero cuando el dirigente detectó que el fútbol provincial podía convertirse en un engranaje político y económico relevante.

Mientras ascendía desde Comercio Central Unidos hasta el Consejo Federal, fortaleció su vínculo con el gobernador y comenzó a articular, desde el fútbol del interior, un esquema de influencias que conectaba a las ligas provinciales con el poder político local. Incluso, fue acusado de haber tenido una relación económica con el hermano del gobernador.