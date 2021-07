Gabriel Katopodis: “Está claro que el peronismo es el que te saca de la pandemia”

De cara a las elecciones, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, analizó el desempeño del Gobierno con respecto al manejo de la pandemia y aseguró que el oficialismo va a terminar con la crisis económica. “Está claro que el peronismo es el que te saca de la pandemia. Es como es, con sus idas y venidas, con sus formas, pero funciona. Es muy importante en clave de campaña”, dijo el ministro, en el programa El fin de la metáfora, de Radio 10.

En cuanto a las decisiones de la gestión presidencial en materia de salud pública, Katopodis detalló: “En el peor momento de tu vida, el que te ayudó fue el Frente (de Todos). El que te trajo la vacuna, el que construyó hospitales, el que te devolvió los remedios gratis, el que te puso un mango en el bolsillo. Y eso la gente lo sabe, lo nota, porque fueron realidades concretas que se pudieron tocar”.

Convencido de que el Gobierno está encaminado en terminar con la crisis económica, precisó: “Está claro que salimos, como lo hizo Néstor Kirchner en 2003, como lo está en la historia de nuestro país, porque hay un porqué. Hay un rumbo y ese rumbo lo marca el Presidente”.

En campaña

El ministro se mostró confiado con el futuro desenlace de las próximas elecciones, si bien reconoció que no será un voto vinculado a una recompensa del electorado. “No tengo ninguna duda de que vamos a tener el respaldo, no como premio al Gobierno, sino como mecanismo para apalancarnos y poder salir adelante, que es lo que necesita la Argentina”, remarcó Katopodis.

“Está claro que el Gobierno está dedicado a lo que tiene que estar dedicado: a conseguir vacunas. En mi caso, a poner en marcha todos los días obras públicas en toda la Argentina, a empujar el país. Pero también está claro que es un año electoral y el tiempo se va a acortar”, agregó.

Consultado por los objetivos en estas elecciones, el ministro aclaró: “Lo atractivo de esta campaña es que nosotros podamos tocar la fibra de la gente y apalancarnos desde ahí para explicar cómo sigue la Argentina después de la pandemia. Saldremos agarrándonos muy fuerte de la vacuna, de la obra pública y del laburo”.

Además, hizo hincapié en la importancia del trabajo de la militancia para atraer votantes y salir de la crisis. “Con un guion de cosas que hicimos que esté pegado en la heladera de cada militante y que sea nuestro credo hasta noviembre. No esperamos salir de la pandemia para poner de pie a la Argentina, ya lo estamos haciendo con obra pública, poniendo un mango en el bolsillo, devolviendo los remedios, generando un bono para nuestros adultos mayores”, sostuvo Katopodis.

“El voto va a reafirmar el acuerdo entre la ciudadanía y Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Los dos juntos nos hacen bien a nosotros como militantes y le hacen bien a la gente; y esa es una fortaleza del Frente”, añadió el ministro.

Por otro lado, criticó a la oposición por buscar votos a partir de “trabajar el enojo” de la gente y “exacerbar ese malestar”. Además, los acusó de “intentar erosionar la confianza y la certeza”, aspectos que él considera unos de los pilares más importantes para las elecciones.

Consultado por Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta como las dos opciones de liderazgo dentro de la oposición, dijo: “El jefe político es Macri. Cuando marchan, cuando militan en las redes, cuando votan en el Congreso, son lo mismo. No son dos extremos, son lo mismo en cuanto al proyecto de país. Fueron lo mismo cuando tuvieron esa capacidad imparable de cargar todo momento de la vida cotidiana de angustia e incertidumbre. Esas marcas están presentes, esas heridas están a flor de piel en la gente. La gente un día se plantó y dijo basta. Nosotros estamos en condiciones de volver a reafirmar esa posición”.

Respecto a la disyuntiva entre la oposición y el oficialismo, Katopodis reflexionó: “La pregunta que se va a hacer ese votante cuando esté a metros de entrar al cuarto oscuro es: ‘¿Quién va a cuidar a mi familia en este momento?, ¿es el peronismo o es Macri?’. Tenemos que trabajar en la campaña para que la respuesta sea muy clara. En este malestar, con una ciudadanía que está muy aturdida por lo que pasó y por cómo trabajó la oposición, nosotros necesitamos que la gente recupere la palabra”.

LA NACION