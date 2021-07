Patricia Bullrich: “Yo ganaba esta elección, pero si lo hacía, el kirchnerismo le entraba por todos lados a Larreta”

Patricia Bullrich está convencida de su decisión de declinar su candidatura a diputada nacional en la Capital para evitar una interna de Pro que, argumenta, podría debilitar al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el principal bastión opositor.

No fueron días fáciles para la exministra de Seguridad, quien escuchó las opiniones más variadas entre sus laderos, aliados y colaboradores antes de difundir una carta pública en la que explicó los motivos de su jugada. En un mensaje hacia la interna, Bullrich reclama que su “gesto de renunciamiento” en pos de la unidad de Juntos por el Cambio sea imitado por otros referentes de la coalición opositora. “Ni me bajo ni me subo ni dejo de pelear. Espero que mi conducta sea imitada por muchos”, remarca en una entrevista con LA NACION.

A su vez, rechaza que Mauricio Macri le haya “soltado la mano”: “Yo le pedí que no se involucrara en la interna”, subraya, mientras juega con sus nietos en su casa del barrio de Palermo.

Con su anuncio, la presidenta de Pro intenta bajar el nivel de confrontación en el espacio. Dice que no la entusiasmaba volver al Congreso y avisa que desde el llano trabajará en su proyecto presidencial para 2023.

-¿Cuáles son las razones de su decisión de no competir en la Ciudad y llegar a un acuerdo con Larreta?

-Como presidenta de Pro, yo quiero ayudar al triunfo nacional de Juntos por el Cambio. La tarea más importante en esta elección es generar un equilibrio que no le permita al Gobierno avanzar sobre la república, la Constitución y la población. En ese sentido, quedarme sola como diputada en la ciudad me restaría la posibilidad de representar a toda la sociedad. Con lo cual, voy a recorrer el país y voy a trabajar para que ese triunfo que la sociedad nos pide sea real.

En segundo lugar, hay un grito de unidad y renunciamiento. Esta es la primera muestra de unidad y el primer gesto de renunciamiento. La sociedad nos pide eso y yo lo hago en pos de la unidad. Y espero que esto mismo lo sigan mucho más, para que la gente confíe en un equipo que sabe resolver sus problemas y no que solo pelea por cargos.

-¿Tenía temor de quedar señalada como la responsable de forzar una interna de Pro y debilitar al único gobernante del partido en el país?

-Sí, es un argumento importante. Yo estoy convencida de que esta es una elección que yo ganaba. Si yo gano una elección contra mi propio jefe de gobierno, el kirchnerismo le entra por todos lados. Y eso sería una irresponsabilidad institucional de mi parte.

-Había pedido que Larreta “cediera algo”. Si impone a Santilli como candidato en la provincia y elige a María Eugenia Vidal como su postulante en la Capital, ¿el jefe de gobierno se está “quedando con todo”?

-Acá hay un primer gesto de renunciamiento. Ahora, aguardo que esta conducta sea imitada por muchos.

-¿Vidal también debería dar un paso al costado?

-Yo no voy a hablar de nombres. Cuando uno vive un momento histórico, la capacidad de entender si estás en el lugar correcto o no, lo tiene que ver cada uno. Es muy importante hacer una verdadera introspección respecto de lo que le sirve más al país. No estoy hablando solo de la Capital, sino de los veinticuatro distritos del país. Eso es algo que entre todos tenemos que entender. Espero primer gesto anime a muchos a darlo.

No renuncio a acompañar a cada argentino para que cumpla sus sueños.

He tomado una decisión y quiero que la conozcan en esta carta: https://t.co/lPRNu3ofwV



Hilo 👇 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 3, 2021

-¿En qué consiste el acuerdo con Larreta? ¿Por qué no aceptó ir tercera en la nómina?

-No es que no acepto ir tercera, sino que me planteo para otro lugar. Mi problema no es mi ubicación en la lista. A mí me toca otro lugar. Tengo la libertad de moverme en todo el país y conducir este proceso en el 2021. Y en 2023 voy a trabajar para que nuestro proyecto sea gobierno y que las ideas que representamos cambien el país definitivamente. Ni me bajo ni me subo ni dejo de pelear. Lo que hago es decir mi lugar para hablar con la sociedad es otro. Eso es lo que estoy haciendo.

-¿Usted va a estar a cargo de los cierres en todo el país? ¿Tendrá “la lapicera”?

-Yo no quiero ninguna lapicera. Tenemos dirigentes maduros, grandes e inteligentes en todo el país. Voy a ayudar a la búsqueda de acuerdos, a la conciliación, a conductas como las que yo llevo adelante, que las cosas sean lo mejor para la sociedad, pero yo no quiero ninguna lapicera. No creo en eso.

-¿Larreta le pidió dejar el partido a cambio de aceptar su candidatura?

-Nunca lo hablamos, pero era evidente que si yo era candidata en la ciudad…Tampoco llegamos a charlarlo. Lo importante ahora es que estamos unidos para ganar.

-¿Con este armado electoral se premia a los que estuvieron en silencio frente a los que denunciaron, como dicen sus laderos?

-Espero que todos nuestros candidatos salgan a dar una lucha férrea contra el modelo populista, que ninguno se quede atrás. Si alguno llega a hacerlo, lo vamos a empujar para que no lo haga. Todos tenemos que luchar contra eso y, en mi caso, mostrar la esperanza para el futuro.

-¿Cuánto influyó en su decisión la postura que adoptó Macri? ¿Le molesto la carta en la que el expresidente se declaró prescindente?

-Para mí, no influyó en nada porque yo le pedí a Macri que tomara esa posición. Macri es nuestro expresidente, es de todos. Fui una de las que le dijo que él no podía involucrarse en la interna de un distrito. Le reclamé que estuviera en el lugar en el que un expresidente debe estar. Somos todos dirigentes maduros y tenemos la capacidad de sentarnos en una mesa. Eso lo estamos demostrando con en este acuerdo en la Capital.

-¿Macri le soltó la mano?

-Te lo acabo de decir. Macri no podía ser parte, tiene que ser el expresidente de Juntos por el Cambio. De todos, no solo de Pro. Él no podía meterse en ese lugar.

-¿Le dolió que Macri les pidiera que “contuvieran los egos” para evitar las internas?

-Toda persona que quiere conducir al país tiene que saber que debe liderar un equipo. Y eso significa tratar de sacarle a cada uno lo mejor. Yo no soy una persona con ego, sino con potencia, fuerza y decisión. No soy egoísta, todo lo contrario. No me sentí involucrada en esa frase.

-¿No se sintió aludida?

-No, para nada.

-¿Fue oportuno el viaje de Macri a Europa en este momento?

-Durante mucho tiempo los dirigentes de Juntos por el Cambio dijeron que no querían dedo, ni centralidad. Hoy, todos tienen la posibilidad de demostrar sus capacidades en los veinticuatro distritos del país.

Noticia en desarrollo