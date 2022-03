Gabriela Cerruti cuestionó a los que critican pero no se van del Gobierno: “Si tenés una postura tan extrema, deberías preguntarte qué hacés ahí”

En medio de las tensiones que están a flor de piel en el Frente de Todos (FdT) -pese a los últimos intentos del albertismo de llamar a retomar la senda de la unidad-, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, se refirió a la carta de intelectuales kirchneristas con duras críticas al presidente Alberto Fernández y a su séquito por ser “moderados” y dijo que “está muy bien” que se den esos debates, pero que el Gobierno debe seguir con la gestión.

Sin embargo, sí fue crítica con quienes tiran dardos hacia adentro de la coalición y se mantienen en las filas del oficialismo. “Uno tiene que conocer sus límites y hasta cuándo permanecer o no, si esta postura es tan extrema. Vos mismo no te sentís parte. Si tenés una posición tan extrema, deberías preguntarte qué haces ahí, qué te lleva a permanecer”, planteó en Radio 10 la portavoz, después de que le pusieran como ejemplo al presidente del Banco Central, Claudio Lozano, que no cesa en sus cuestionamientos a la estrategia del Presidente.

Ayer, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, también le pidió a Lozano “razonar” y dejar de ir contra el mandatario. “Generalmente coincido con Aníbal”, planteó Cerruti hoy y así la portavoz mostró sintonía con el exjefe de Gabinete kirchnerista, uno de los funcionarios que es otra de las voces mediáticas más preponderantes en la defensa de la administración nacional.

En tanto, Cerruti no se mostró tan vehemente con los intelectuales fieles a la vicepresidenta Cristina Kirchner que hicieron trascender una carta donde achacan el posicionamiento de Fernández y los funcionarios que a él responden. En esa misiva, dicen que las políticas del Gobierno llegaron “a su punto más trágico”, que se anticipan medidas “que no se concretan” y que “la moderación se transforma en impotencia”, por lo que acotan: “Todo lo que se presenta moderado termina siendo débil y sin capacidad transformadora”.

Convencida de que el oficialismo no se debe “asustar” por los debates, Cerruti comparó cómo tienen que actuar los militantes en comparación con quienes están en la Casa Rosada. “Está muy bien que den los debates en los espacios que los tienen que dar, nosotros mientras tanto tenemos que gobernar. Son ideas de hacia dónde profundizar, uno después es gobierno y no puede dejar de gestionar porque se den los debates”, sostuvo y agregó: “He sido una legisladora brava, por lo que no me asustan este tipo de situaciones. Uno tiene que saber hasta qué punto las situaciones son para debate y cuándo para acuerdo”.

Noticia en desarrollo