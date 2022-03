Crimen de Martín Aramburú: el principal sospechoso tenía prohibido estar en París

PARIS – La brigada criminal de París seguía buscando este martes a Loïk Le Priol, principal sospechoso en el asesinato de Federico Martín Aramburú en la madrugada del sábado en el Barrio Latino, y a uno de sus cómplices. Según fuentes policiales, Le Priol, perteneciente a un violento grupúsculo de extrema derecha y varias veces condenado por la justicia, no tenía derecho de estar en París. La única detenida, una mujer de 24 años que conducía el jeep de donde partieron algunos disparos mortales, fue presentada este martes al juez de instrucción para ser formalmente inculpada.

Bajo control judicial después de haber sido juzgado por violencia en reunión en 2015, donde él y otros miembros del GUD (Grupo Unión Defensa) torturaron a un ex miembro de la misma organización de extrema derecha, Loik Le Priol, presunto autor de los disparos mortales, tampoco podía estar en contacto con el segundo individuo buscado por el asesinato de Martín Aramburú.

Se trata de un tal Romain B., que también participó en la sesión de tortura de 2015. Según los testigos del bar Le Mabillon, donde Le Priol y él se cruzaron con Martín Aramburú, se trata de un individuo corpulento y agresivo.

Federico Martín Aramburú fue asesinado en las calles de París RODRIGO NESPOLO - Canon Digital

La tercera incriminada es una mujer de 24 años que fue presentada este martes por la mañana al juez de instrucción para ser formalmente inculpada. Detenida durante el fin de semana, también militante de extrema derecha y probable compañera sentimental de Loik Le Priol, ella conducía el jeep de donde habrían partido algunos de los cinco o seis disparos que terminaron con la vida del ex internacional de rugby.

Residente en Biarritz, ciudad balnearia del sudoeste de Francia, Federico Martín Aramburú se encontraba esa noche en París en compañía de su amigo y ex compañero de equipo, Shaun Hegarty, para asistir al día siguiente al partido del rugby Francia-Inglaterra, en la final del Torneo de las VI Naciones.

Bar Le Mabillon, donde se originó todo Facebook

El origen de todo

Poco a poco van apareciendo nuevos detalles sobre lo que sucedió esa noche. Según algunos testigos, el incidente en Le Mabillon habría comenzado cuando un hombre se acercó a la mesa de los matones a pedir fuego, recibiendo una violenta respuesta. Fue entonces cuando Aramburu y Hegarty habrían intervenido y el argentino, tirándolo de la capucha de su buzo, hizo caer a uno de los matones. El resto fue un absurdo in crescendo de ferocidad y ensañamiento que terminó con la vida del argentino, abatido de cuatro disparos en uno de los barrios más célebres de París.

Quién era Martín Aramburú

El asesinato a tiros tras un altercado en un bar de Paris del rugbier argentino Federico Martín Aramburú sacudió al mundo del deporte a escala local e internacional. El ex Puma de 42 años, que era padre de dos hijos y estaba instalado en Francia, fue un destacado jugador que integró el plantel del seleccionado nacional que alcanzó el tercer puesto en la Copa Mundial de Rugby de 2007. Además, supo brillar a nivel local y cosechó títulos importantes en su paso por Europa.

Oriundo de La Plata, Martín Aramburú conoció el rugby cuando un amigo de su padre lo llevó al Club Atlético de San Isidro (CASI). Luego de ingresar a la institución con tan solo 19 años, permaneció allí hasta los 24. Posteriormente, el 15 de julio de 2004, se trasladó a Europa para jugar en el Biarritz Olympique Pays Basque de Francia, equipo con el que se consagró campeón en 2005 y 2006.

“Cuando me fui de la Argentina no tenía un conocimiento real de lo que me esperaba, Me costó dejar el CASI [donde era capitán] e interrumpir mi carrera de Derecho. Mi único objetivo era tratar de adaptarme al rugby profesional. No sabía si iba a estar un año o si no me sentía cómodo y a los dos meses me iba a volver”, le dijo el rugbier años atrás a LA NACION en una entrevista.

Tras su paso por el Biarritz, el platense formó parte de otras importantes escuadras europeas, como la francesa Union Sportive Arlequine Perpignan, la escocesa Glasgow Warriros y el US Dax.

Con los Pumas, Martín Aramburú debutó en 2004 en un encuentro ante Chile. En total jugó 22 partidos e integró el plantel que obtuvo el tercer puesto en Francia 2007. Luego de este último hito en su carrera, le dijo a este medio: “Sé que llegué a un lugar al que no todos acceden, pero mi desafío es consolidarme en este nivel. Llegué a Francia sin saber si me iba quedar, y terminé campeón”.

Ya retirado de la actividad, Martín Aramburú fundó junto a Shaun Hegarty, un expcompañero del Biarritz Olympique Pays Basque, la agencia de viajes Esprit Basque. Lo hizo en 2014 en la ciudad de Biarritz, ubicada al suroeste de Francia, donde estaba instalado con su familia.