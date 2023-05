Gabriela Cerruti cuestionó el fallo que absolvió a Juan Darthés

escuchar

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, cuestionó hoy que el fallo de la Justicia brasileña que absolvió al actor Juan Darthés, que había sido acusado por la actriz Thelma Fardin de violación durante una gira cuando ella tenía 16 años.

#AbsueltoNoInocente #AbsueltoNoEsInocente

El fallo dice que es todo cierto, pero no alcanza.

Una nena de 16 años necesita más pruebas de las que ya hay, para demostrar que fue violada.

Abrazamos tu fuerza y tu valentía @soythelmafardin seguimos buscando justicia junto a vos. https://t.co/jwPMxZmOOQ — Gabriela Cerruti (@gabicerru) May 14, 2023

“El fallo dice que es todo cierto, pero no alcanza. Una nena de 16 años necesita más pruebas de las que ya hay para demostrar que fue violada. Abrazamos tu fuerza y tu valentía, Thelma Fardin, seguimos buscando justicia para vos”, escribió Cerruti en Twitter, con los hashtags #AbsueltoNoInocente y #AbsueltoNoEsInocente.

La vocera retuiteó un mensaje de la actriz, que incluye parte del fallo y afirma: “No confundan, la justicia dice que se probó el sexo oral y la penetración con la mano, pero no logra probar que introdujo su pene. Lo dice el fallo, la justicia a la que nos mandan dice que con eso no alcanza para juzgar como violación”.

Luego de que se diera a conocer el fallo, el abogado de Dhartés, Fernando Burlando, apuntó duramente contra quienes condenaron a su defendido “por fuera de la ley”. Si bien el letrado anticipó una apelación por parte de la defensa de Fardin, también adelantó a LA NACION que el actor podría accionar legalmente contra quienes “dijeron cosas que no eran ciertas”.

“Las pruebas son indicativas de la inconsistencia de la denuncia contra Juan, no son lo que dice Thelma... de ser así, el resultado hubiera sido otro”, señaló Burlando en relación al fallo de la justicia brasileña que absolvió a Darthes tras alegar “falta de pruebas”.

El fallo

“Se concluye que existe duda sobre la ocurrencia o no de la conjunción carnal, esencial para la configuración del delito descrito en el art. 213 del Código Penal, con redacción dada en la época de los hechos, según se describe en la denuncia. Y la duda, en este caso, se resuelve a favor del imputado, siendo la absolución la medida que se impone”, determinó el Juzgado Penal Federal de San Pablo en el fallo que dará a conocer esta semana.

“La versión de la víctima no fue consecuente en cuanto a las relaciones carnales, ya que durante más de nueve años este hecho fue omitido en las pocas denuncias que hacía a personas de su confianza”, se señaló.

Según Burlando, en el fallo “se registró una falta de pruebas que lo compliquen [a Darthés], también hay pericias psiquiátricas y psicológicas, así como los datos de horarios y detalles de cómo explicó la secuencia de lo ocurrido que aportaron claridad a la justicia”. El letrado aclaró: “Juan [Darthes] en ningún momento reconoció tener algún tipo de vínculo de las características que se exhibían en la denuncia”.

La respuesta de Thelma Fardin

Thelma Fardin brindó este sábado una conferencia de prensa, luego de que trascendiera el dictamen de la justicia brasileña, y junto a su equipo de abogados destacó que el fallo “no habla de inocencia”.

“Esta decisión, que es de primera instancia y se puede apelar en segunda y tercera instancia y en las cortes internacionales, no declara a Darthés inocente. Al contrario, el fallo fue muy claro al interpretar los hechos y las pruebas y considerar que sí hubo actos de violencia sexual. Si el hecho hubiese ocurrido después de 2010, la ley aplicable sería otra”, indicó Carla Junqueira, la letrada de Fardin en Brasil.

“Estamos ante un tecnicismo legal. El delito ocurrió en 2009, y en ese momento el Código Penal de Brasil exigía pruebas de acceso carnal, penetración para la caracterización del crimen de violación. A través de una reforma del código realizada en 2010 se dejó de exigir estos requisitos”, agregó.

“Nos dicen que vayamos a la Justicia, vamos a la Justicia y el propio fallo dice que está probado gran parte del abuso sexual, está probado que me practicó sexo oral y que hubo penetración con sus dedos, pero, como ocurrió en el 2009, está prescripto. Si hubiera ocurrido en el 2010 no estaría prescripto. Hay que elegir en qué momento a una la abusan”, irnonizó Fardin durante la conferencia, en la que confirmó que apelará la sentencia.

“Estoy cansada, pero no me van a quebrar”, expresó Fardin. “Creo que el cambio que hicimos y del cual mi caso es solo un emergente, un ejemplo más, es una batalla que ganamos”, reflexionó la actriz por otro lado, visiblemente conmovida.

“Por supuesto que la Justicia va a ser el último bastión de un sistema históricamente violento y patriarcal. Le quiero pedir a todas esas personas que se atrevieron a romper el silencio, a hablar después de esa conferencia en 2018, que no sientan que esto los adoctrina. No me adoctrinan a mí, por favor, que no las adoctrinen a ustedes, a las personas que están pasando por esto”, reclamó Fardin.

El futuro de la causa

Por su parte, Burlando se refirió esta tarde al futuro de la causa y anticipó lo confirmado luego por la defensa de Fardin, en relación a una apelación de sentencia. “Es de rigor, parte del protocolo”, indicó. Por otro lado, Burlando precisó que ahora dependerá de Juan Darthés “iniciar juicio a todos los que afirmaron cosas que no fueron ciertas”.

Y en esa línea el abogado deslizó que luego de que la justicia brasileña dé a conocer esta semana el fallo, “saldrán a la luz” nuevos datos de la causa.

“Hay cosas que son espeluznantes, relacionadas con la inocencia de Juan y con los motivos por los cuales se radicó la denuncia, que seguramente cuando salgan a la luz el fallo se van a empezar a conocer y ahí se van compadecer más de Juan Darthés. Él perdió su vida, fue cancelado, era una estrella y de un día para el otro terminó en el exilio”, apuntó Burlando.

LA NACION