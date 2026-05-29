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Detuvieron a un expresidente de ARSAT con US$ 2.300.000 y drogas

Es Facundo Leal; está acusado de contratar alquileres con sobreprecios; está preso en dependencias de la Policía Federal

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ARSAT designará a Facundo Leal en los cargos de Presidente y Gerente General
ARSAT designará a Facundo Leal en los cargos de Presidente y Gerente General

Facundo Leal, expresidente de Arsat durante el gobierno de Alberto Fernández, fue detenido este viernes por la Policía Federal. Se le secuestraron en su casa de Mendoza y en un departamento de Palermo unos 2.300.000 dólares y drogas, según dijeron a LA NACION fuentes con acceso a la causa.

Leal está acusado de haber alquilado predios para almacenar material sensible de Arsat, como contenedores con materiales de fibra óptica por valores superiores a los de mercado.

La detención fue ordenada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, con intervención del fiscal federal Federico Domínguez y el procedimiento estuvo a cargo de Operaciones Federales de la Policía Federal.

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