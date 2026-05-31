A doce días del Mundial, tres fiscales investigan a Tapia y Toviggino por sus operaciones en EE.UU.

A sólo doce días del inicio del Mundial de Fútbol en Estados Unidos, la maquinaria estadounidense proyecta su sombra sobre la Asociación del Fútbol Argentino. Fiscales federales del Departamento de Justicia investigan la operatoria de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia en distintos puntos del territorio norteamericano, los movimientos de cientos de millones de dólares y la eventual comisión de delitos bajo su jurisdicción.

Las tareas iniciales quedaron a cargo de al menos tres fiscales, dos en Washington DC y otro en el estado de Florida, según reconstruyó LA NACION. Juntos, dieron los primeros pasos para recolectar información alrededor de TourProdEnter LLC, la empresa del productor teatral Javier Faroni que, según la documentación que analizó LA NACION, se convirtió en la recaudadora de fondos de la AFA en el exterior durante la gestión de Tapia y Pablo Toviggino.

Los fiscales Patrick Gushue y Christopher Ting se desempeñan en la capital estadounidense. El primero integra la Unidad de Integridad Bancaria y dirige el Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos del Departamento de Justicia, donde trabaja desde 2012 y fue uno de los hombres de confianza del entonces fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder.

Tapia viajó a Budapest para presenciar la final de la Champions League X @tapiachiqui

Por su parte, Ting se incorporó al Departamento de Justicia durante los últimos años, tras el regreso de Donald Trump al Salón Oval. Proveniente del sector privado, trabajó antes en Latham & Watkins LLP. Ya como fiscal, obtuvo condenas notables, incluidas las de lavadores de activos a través de bancos.

Desde Florida, también el fiscal Michael Berger participa en las pesquisas iniciales sobre la operatoria bajo sospecha de la gerenciadora TourProdEnter LLC con cientos de millones de dólares de la AFA. Desde la Fiscalía Federal para el distrito Sur de Florida, Berger se desempeña como abogado litigante senior, con casos resonantes. Entre ellos, el del ex contralor general de Ecuador, Carlos Ramón Polit Faggioni, condenado a 10 años de prisión por lavar en Miami los sobornos que había cobrado durante la función pública.

Juntos, Gushue, Ting y Berger comenzaron a indagar sobre las actividades de TourProdEnter LLC desde que asumió como agente de cobro de los contratos que la AFA firmó con patrocinantes y otras empresas durante los últimos años. En particular, los movimientos de dinero dispuestos por Faroni y su esposa, Erica Gillette, a través del sistema financiero estadounidense.

LA NACION solicitó al Departamento de Justicia consultar de manera formal a los fiscales Gushue, Ting y Berger sobre la pesquisa -que puede abarcar desde requerir documentación a bancos y empresas, y entrevistas con personas al tanto de lo ocurrido, de manera directa o colateral-, pero al cierre de esta edición no había sido posible.

Según documentación que obtuvo y analizó LA NACION durante los últimos meses, Gillette y Faroni —otrora legislador de Sergio Massa— movieron cientos de millones de dólares a través de cuentas que operaron en al menos cinco bancos: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.

Claudio Tapia y Pablo Toviggino, durante un almuerzo en Ezeiza AFA

A través de esos bancos, TourProdEnter LLC gestionó al menos US$260 millones de la AFA, aunque —de acuerdo con los registros bancarios que analizó LA NACION— sólo una porción de esos fondos se abocó a solventar gastos legítimos de la entidad que preside “Chiqui” Tapia. Por el contrario, al menos US$57 millones se giraron a 10 sociedades “pantalla” cuyas contraprestaciones no figuran en la documentación relevada y que eran controladas por beneficiarios de planes sociales que residían en Bariloche o la ciudad de Buenos Aires. También, giros a dos sociedades ligadas a Toviggino y su familia (SOMA SRL y Cabello SRL) y a su pareja, y a la familia de un supuesto “guía espiritual” de la Selección.

Capítulo previo

El interés de los fiscales estadounidenses sobre la fortuna que acumuló la AFA incluyó un capítulo previo con el Ministerio de Seguridad argentino, según reconstruyó LA NACION. Esa cartera, liderada entonces por Patricia Bullrich, ya en septiembre de 2024 había alertado a funcionarios de Estados Unidos sobre focos de riesgo potencial vinculados a la entidad deportiva, tras una reunión con Guillermo Tofoni, el mismo empresario que impulsó los “discoveries” para que los bancos entreguen información sobre las operaciones de TourProdEnter LLC que de otro modo serían confidenciales.

En aquel momento, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estimaron que la disputa entre Tofoni, el “Chiqui” Tapia y la AFA no incluía aristas suficientes para impulsar una investigación criminal en Estados Unidos. Pero el escenario cambió luego de que LA NACION revelara, desde fines de diciembre, un entramado de ingeniería financiera, bancaria y societaria con epicentro en Florida.

La pesquisa periodística expuso que TourProdEnter LLC funcionó como un “embudo” que recaudó cientos de millones de dólares de la AFA de multinacionales como Adidas (US$60 millones) y Warner (US$40 millones), durante la vigencia del cepo cambiario en la Argentina, con cotizaciones muy dispares entre el dólar oficial y “blue”.

Por ese contrato con la AFA, vigente hasta diciembre de este año, la empresa de Faroni y su mujer se quedó con el 30% de todos los ingresos de la entidad en el exterior, después de impuestos, durante los últimos cuatro años. No sólo eso: también embolsó el 10% de las salidas de dinero vinculadas a la logística.

Ahora, las indagaciones de los fiscales Gushue, Ting y Berger pueden prosperar o quedar en el camino. Estados Unidos acumula antecedentes dispares con el dinero argentino. Uno de ellos fue la pesquisa preliminar destinada a confiscar activos en el territorio de los Estados Unidos derivados de la corrupción kirchnerista, que tuvo como disparador al fallecido secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz.

Javier Faroni

Aquella investigación, que LA NACION reveló en 2019, quedó en manos de funcionarios del Departamento de Justicia y agentes del FBI que integraban la llamada Sección de Lavado de Dinero y Recupero de Activos (Mlars, por sus siglas en inglés) y que, bajo el mando del agente Jared Randall, empujaron un “proyecto” de nombre singular: la llamada Iniciativa de Recupero de Activos de la Cleptocracia.

Durante los primeros meses de 2025, en tanto, expertos de la Sección Fraudes de la División Criminal del Departamento de Justicia también abrieron la puerta a indagaciones preliminares sobre lo ocurrido alrededor de la gestación, lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA. Lo hicieron tras recibir al menos un “reporte de operaciones criminales” contra el estadounidense Hayden Davis y otros involucrados.

El mundo del fútbol, sin embargo, aportó uno de los casos más resonantes del último medio siglo. El llamado “FIFAgate” estalló el 27 de mayo de 2015 con la detención de varios altos dirigentes de la FIFA en Zúrich, días antes del congreso de la entidad. El escándalo abarcó a varios argentinos. Entre ellos, al entonces CEO de Torneos, Alejandro Burzaco, que primero se fugó, pero luego colaboró con el Departamento de Justicia a cambio de un trato más benigno. También, los empresarios dueños de Full Play, Hugo y Mariano Jinkis, que ahora negocian un acuerdo en Nueva York, tras resistir un pedido de extradición desde 2015.

Ahora, Tapia quedó bajo la lupa.