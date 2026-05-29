Un funcionario de Trump viaja a Buenos Aires para asistir a una conferencia regional sobre energía nuclear civil

WASHINGTON.- Luego de que en septiembre pasado la Argentina se convirtiera en el primer país de América Latina que se uniera como socio contribuyente al programa nuclear civil norteamericano de Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños (First, por sus siglas en inglés), el secretario de Estado adjunto estadounidense para asuntos sobre control de armas y no proliferación, Christopher Yeaw, viaja a Buenos Aires este viernes para participar la próxima semana de un taller regional dedicado a First.

El funcionario de la administración de Donald Trump, según informó el Departamento de Estado que lidera el secretario Marco Rubio, estará en el país hasta el 5 de junio, donde mantendrá una serie de reuniones bilaterales con sus pares regionales y funcionarios del gobierno libertario.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Julia Demaree Nikhinson - Pool AP

Durante su estadía en Buenos Aires, Yeaw —doctorado en ingeniería nuclear y física— se reunirá con representantes del Ministerio de Economía, que lidera Luis Caputo; del Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones, y de la Cancillería, que tiene al frente a Pablo Quirno, informó el Departamento de Estado en un comunicado publicado este viernes, aunque sin detallar nombres.

“Dialogará sobre la seguridad espacial, la colaboración en materia de energía nuclear civil y la cooperación económica”, detalló la nota oficial sobre las actividades de Yeaw.

El taller First, que se celebrará del 2 al 4 de junio, reunirá a representantes de la Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Jamaica, México, Paraguay y Perú, así como a los socios colaboradores del programa, Canadá, Japón y el Reino Unido.

“Los países dialogarán sobre el desarrollo de la energía nuclear civil en América Latina y el Caribe, incluyendo el despliegue de Reactores Modulares Pequeños (SMR), consideraciones sobre la cadena de suministro y aplicaciones no eléctricas de la energía nuclear”, explicó la nota diplomática, replicada por la embajada norteamericana en Buenos Aires que lidera Peter Lamelas.

El presidente Javier Milei, junto al embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas.

A través de su cargo, en el que asumió a fin del año pasado, Yeaw dirige los esfuerzos de Estados Unidos para “prevenir, impedir y revertir la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas, sus sistemas de lanzamiento, las armas convencionales avanzadas desestabilizadoras, así como los materiales y tecnologías relacionados”, señala el Departamento de Estado en su sitio web.

La labor de Yeaw también incluye “ampliar los usos pacíficos de la tecnología nuclear estadounidense” y orientar el enfoque hacia el “aumento de la estabilidad global” y la prevención de conflictos a través de la “postura de disuasión” norteamericana, mediante la negociación de acuerdos de control de armas nucleares.

En septiembre pasado, el gobierno de Estados Unidos anunció que la Argentina se convirtió en el primer país de América Latina que se unió como socio contribuyente al programa nuclear civil norteamericano conocido como First.

“Liderado por Estados Unidos, este hito subraya nuestro compromiso mutuo de profundizar la asociación en materia de energía nuclear civil, avanzar en la seguridad energética global y acelerar el despliegue responsable de energía nuclear avanzada en América Latina, el Caribe y más allá“, detalló en ese momento el Departamento de Estado, que celebró la decisión de la Argentina.

Los SMR avanzados son un componente clave del objetivo norteamericano de desarrollar opciones de energía nuclear seguras, limpias y asequibles.

Según explica el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que lidera el diplomático argentino Rafael Grossi, tienen una capacidad de potencia de hasta 300 MW por unidad, lo que representa cerca de un tercio de la capacidad de generación de los reactores nucleares de potencia tradicionales. Los SMR pueden producir grandes cantidades de electricidad con bajas emisiones de carbono, destaca el organismo.

Dirigido por la Oficina de Control de Armas y No Proliferación del Departamento de Estado, First es el programa insignia diseñado para aprovechar la capacidad de la industria nuclear y “acelerar el despliegue responsable de reactores nucleares en todo el mundo”, explicó el Departamento de Estado norteamericano.

“First se asocia con más de 50 países en cinco continentes que exploran soluciones de energía nuclear civil, incluido el uso de SMR para satisfacer sus necesidades energéticas respetando los más altos estándares de seguridad nuclear, protección y no proliferación, en consonancia con las directrices del OIEA”, añadió.

La Argentina –que cuenta con un SMR en desarrollo, el Carem– se unió así al grupo de socios contribuyentes que aportan financiamiento, experiencia técnica y apoyo a las iniciativas de First.

El Carem es la primera central de potencia de diseño totalmente argentino para producción de electricidad y otras aplicaciones, en el segmento de los SMR, señala la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

“Como socio contribuyente, la Argentina desempeñará un papel vital en el apoyo a las actividades de First en todo el mundo, como proyectos regionales, giras de estudio sobre SMR, programas de capacitación y otras iniciativas para facilitar el despliegue responsable por parte de los países que consideran esta tecnología”, explicó el año pasado el Departamento de Estado.