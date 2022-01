Gabriela Cerruti: “ Horacio Rodríguez Larreta no vino a la reunión con Martín Guzmán porque privilegia la interna de Juntos por el Cambio antes que los intereses de los argentinos”

Gabriela Cerruti se refirió esta mañana a las posibles razones por las cuales el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, no accedió a reunirse con el ministro de economía Martín Guzmán y otros sectores políticos para tratar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Sabemos que Larreta no vino a la reunión con Guzmán porque privilegia la interna de Juntos por el Cambio antes que los intereses de los argentinos”, dijo la portavoz de la Presidencia durante la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

En un principio, los gobernadores encolumnados en el frente de Juntos por el Cambio habían desistido de ser parte de una reunión con Guzmán, hasta que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aseguró que las provincias administradas por la oposición enviarían “delegados” a la reunión que ayer se dio en la Casa Rosada junto con el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía. El objetivo de la reunión fue brindar detalles de la negociación con el FMI.

Cerruti aseguró que “Morales habla de sensatez política y habla de que fue el anterior gobierno [el de Mauricio Macri] el responsable de esta deuda y no nos llama la atención que Larreta no haya venido porque le dijo alguna vez al Presidente que no puede hacerlo porque tiene problemas internos en su fuerza y ya sabemos que ellos privilegian sus propios problemas y no los del país”.

Además, apuntó que si JxC “hoy no se presta a un diálogo” es porque el expresidente “tomó casi personalmente la decisión [de acuerdo con el FMI] y en aquel momento no dialogó” con las diferentes fuerzas y “no le interesó saber cómo se realizaban” este tipo de compromisos.

Así, dijo que el Ejecutivo “no está negociando” la deuda con el sector duro de JxC, al que acusó de vivir “su propia película”, por fuera de la realidad del país.

Por otra parte, Cerruti fue consultada sobre si cree que las negociaciones con el FMI están naufragando y la funcionaria destacó que como en todo intento de acuerdo, las negociaciones a veces “se tensan”, pero que el Gobierno entiende “que avanza” y que ahora se está hablando “de cifras muy concretas.

Además, volvió a destacar la postura del Gobierno para con las exigencias del FMI: “La Argentina sabe que no va a hacer ningún tipo de ajuste, porque cuando Macri ajustó no sirvió para el crecimiento del país ni para pagarle la deuda al Fondo”.

