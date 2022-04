Gabriela Cerruti respondió al reclamo de Cristina Kirchner: “Fue un chiste, le conozco su humor”

“Para que después la vocera no diga que no le regalo nada”, ironizó el 2 de abril pasado la vicepresidenta Cristina Kirchner cuando contó que le envió al presidente Alberto Fernández el libro Diario de una temporada en el quinto piso para su cumpleaños, en medio de la interna en el Gobierno. La chicana a Gabriela Cerruti, que en una conferencia anterior había contado que la vice no le había atendido el teléfono al primer mandatario, fue minimizada hoy por la portavoz de la Casa Rosada, quien lo entendió como “un chiste”.

“Fue un chiste, conozco hace muchos años a la vicepresidenta y le conozco su humor”, sostuvo Cerruti, que normalmente evita dar definiciones sobre Cristina Kirchner, e insistió: “Lo tomé como lo que fue, un chiste, compartimos el sarcasmo y el sentido del humor”.

La vicepresidenta hizo la referencia a Cerruti durante el homenaje por los 40 años de Malvinas, en el Congreso de la Nación. Allí, la titular del Senado contó acerca del presente para Fernández, con un fuerte mensaje político en medio de la crisis que atraviesa el Frente de Todos por la falta de cohesión en la cúpula del Gobierno sobre el rumbo económico a seguir.

Cuando fue consultada por cómo tomó el Presidente el obsequio de la exmandataria, Cerruti se limitó a decir: “Como un regalo”. Tampoco ahondó sobre los reclamos que le hizo el diputado nacional Máximo Kirchner en un acto de la regional oeste de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Merlo. “Que no nos vengan a explicar lo que son situaciones difíciles”, advirtió el líder de La Cámpora que fue el que inició la fractura oficialista cuando dejó la titularidad del bloque en la Cámara baja, en desacuerdo con el pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “La Presidencia tiene otras preocupaciones y no comenta declaraciones”, contestó simplemente Cerruti.

