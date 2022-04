Fernán Quirós se refirió al posible fin del barbijo en la Ciudad y pronosticó la llegada “en breve” de la variante XE al país

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se refirió al posible fin del uso obligatorio del barbijo en la ciudad de Buenos Aires, un elemento de protección que desde hoy es optativo en escuelas, trabajos y espacios recreativos de la provincia de Buenos Aires. Además, pronosticó la llegada “en breve” de la variante XE de Covid a la Argentina y habló sobre la aplicación de segundos refuerzos.

Durante el informe semanal sobre la situación sanitaria en el distrito, al funcionario le preguntaron si se replicará en la Ciudad la decisión anunciada por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, a lo que respondió: “Vamos avanzando con las medidas de liberación de las restricciones día a día y semana a semana, de acuerdo a cómo vamos evaluando los resultados de la pandemia. Hasta el día de hoy el barbijo no es obligatorio en todos los lugares abiertos y en el entorno escolar para los niños”.

Tras ello agregó: “Seguiremos evaluando semana a semana en qué momento podemos dar otros pasos, siempre de la manera más segura y manteniendo el cuidado de la ciudadanía de manera apropiada. Así que probablemente en los próximos días o semanas, de acuerdo a las evaluaciones que hagamos, iremos comunicando a la sociedad cuáles son las mejores estrategias para cada semana”.

Por otra parte, Quirós habló sobre la variante XE de Covid, identificada en el Reino Unido, y su posible llegada al país. Al respecto, explicó: “Al día de hoy XE no es más que una nueva subvariante de la familia Ómicron y no hay ninguna evidencia de que traiga ninguna diferencia significativa en relación a la BA1, que ya circuló por nuestro país, y a la BA2, que tiene grado de circulación en la Ciudad de Buenos Aires”.

Y sobre su eventual ingreso a la Argentina señaló: “Aún no la hemos detectado aquí, pero seguramente en breve estará y probablemente no genere una significancia en la evolución de lo que ya estamos viendo y estamos previendo”.

Finalmente, al ministro le preguntaron por la aplicación de un segundo refuerzo para quienes ya completaron el esquema de vacunación y recibieron una tercera o cuarta dosis -dependiendo del esquema de cada persona. En ese sentido, indicó: “La información científica sobre el segundo refuerzo todavía no es contundente. Todavía no está del todo claro el impacto social y el beneficio, sobre todo porque los esquemas con un refuerzo, en particular si se dio dentro de los últimos 6 meses -como ocurre en la Ciudad-, la protección para la enfermedad grave y mortal es muy alta”.

Y cerró: “Al día de hoy, lo que podemos decirles a todos los porteños es que todos los que tengan su refuerzo dado tienen un grado de protección muy alta al menos hasta el sexto mes, que es lo que se ha podido estudiar hasta ahora. Y seguramente cuando pase el sexto mes tendremos ya la información de si es conveniente allí dar el segundo refuerzo o no. Probablemente así se haga y la Conain hará sus recomendaciones, lo dialogaremos en el Cofesa y allí se tomará la decisión”.