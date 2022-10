Gran Hermano: Cerruti habló sobre su cruce con Brancatelli y dijo que “cualquiera cree que sabe”

escuchar

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, volvió a rechazar hoy las acusaciones que un participante del reality Gran Hermano hizo contra el presidente Alberto Fernández, al vincularlo con un hecho de corrupción, y dijo que el Gobierno nacional adoptó la decisión de “no dejar pasar estas cosas”.

En la ronda de conferencia de prensa semanal que lleva adelante en Casa Rosada, Cerruti reiteró que es clave sentar la postura y cuestionó las críticas que recibió de periodistas afines al gobierno, como Diego Brancatelli y aseguró: “Cualquiera cree que sabe sobre comunicación y política”.

Ante la consulta de si consideraba que había sido un error darle tanta importancia al tema, publicó 27 mensajes en menos de 24 horas, y su cruce con el periodista deportivo, Cerruti respondió: “Consideramos que era lo que había que hacer y nos parece que es un error de parte de algunos colegas que creen que saben de comunicación y de política… Todos creen que saben de todo, ¿vieron que [Mauricio] Macri en el último libro dice que le daba instrucción a [Carlos] Bianchi sobre como jugar los partidos? Evidentemente en la Argentina todo el mundo siente que es mejor que el que está llevando adelante una tarea”.

“En programas deportivos, en programas de interés general, no en programas como este de reality show porque lo que quieren hacerle creer a la gente que es la realidad”, sumó la portavoz y cerró: “A nosotros nos parece importante marcar estas cosas y que tal vez no se hubieran asombrado si el Presidente contestaba algo que sucedía en un programa de política de TN. Nos parece que eso es un error, que lo que a la gente le pasa sucede en cuatro canales de cable que miramos los políticos y periodistas es realmente no entender lo que le está pasando a la gente, que tiene una cantidad de problemas y que busca su distracción en otro tipo de programas donde se construye mucho sentido colectivo”.

Además, dijo que la decisión de Alberto Fernández es dar por “cerrado” el tema.

Noticia en desarrollo.

