Gabriela Cerruti volvió a hablar sobre “Alfa” de Gran Hermano: “Hay que marcar que hay cosas que no podemos dejar pasar”

La vocera de Presidencia, Gabriela Cerruti, volvió a referirse en la mañana de este jueves a los dichos que salieron al aire en el reality show de Telefe, Gran Hermano, donde un participante aseguró que conoce al presidente Alberto Fernández y lo vinculó con hechos de corrupción.

“Hay que marcar que hay cosas que no podemos dejar pasar”, dijo la funcionaria nacional en una entrevista radial al referirse a las palabras de “Alfa”, uno de los integrantes del programa luego de que este asegurara que el mandatario argentino le ofreció dinero a cambio de un motivo que no especificó.

“El cruce de la política con el espectáculo se cruzó en los 90 y ya sabemos que generan sentido. No es ingenuo lo que sucedió. Se lo comunicamos a Telefe y a la productora de Gran Hermano”, remarcó Cerruti.

En diálogo con radio Perfil, la portavoz del Gobierno insistió en que comentarios como el del participante del reality no se puede dejar pasar por alto. “Tenemos la decisión de no dejar pasar nada más. No se puede decir cualquier cosa de la gente, no se puede seguir mintiendo, engañando, creer que esta libertad en la cual estamos sumergidos por las redes sociales o por el vale todo sea utilizada para hacer una campaña como se está haciendo”, dijo, a la vez que consideró que este tipo de expresiones “hieren a la democracia” y que hay una campaña contra la dirigencia política y social.

“Creo que todos deberíamos tomar esa actitud de no resignarnos. Hay una sensación de que están ganando ellos, aquellos que quieren decir cualquier cosa sobre el resto para generar la idea de que nada sirve, de que todos son corruptos, violentos, de que hay que odiarlos a todos. Esto tiene consecuencias graves, como el caso del atentado contra la vicepresidenta, y le arruinan la vida a la gente, que se resigna a que se diga cualquier cosa porque uno tiene vocación política”, se quejó.

Tras una catarata de críticas que le cayeron ayer después de que publicó el primer mensaje en Twitter contra Alfa, principalmente vinculadas a que el Gobierno no debería preocuparse por este tema, Cerruti puntualizó en la “importancia” de las cosas que se dicen en estos shows de alta audiencia.

“Me llama la atención que gente que en las redes sabe todo de comunicación y de política, y siempre está dispuesta a dar lecciones sobre lo que hay que hacer, cree que es muy importante lo que sucede en un programa político de cable que tiene dos puntos de rating y que no tenemos que prestarle atención a lo que sucede en un programa de interés masivo que tiene 25 puntos de rating”, contrastó, en un dardo dirigido hacia la oposición.

“En ese tipo de programas, y con el lenguaje de la gente común de hacerte sentir que estás mirando algo que podría estar pasando adentro de tu casa, que estás en una conversación entre amigos, se teje sentido común colectivo con mucha fortaleza”, consideró y aseveró: “No íbamos a dejar pasar que en una suerte de conversación simple, amigable, un personaje dijera y afirmara, con la convicción que hace que otros le crean, que conoce hace muchos años al presidente de la Nación y que lo coimeó toda la vida”.

Convencida de que estas expresiones van contra el Presidente y su honestidad, y contra la política en general, contó que dialogó con Fernández y un grupo de funcionarios este tema, y que les pareció “importante” expresarse al respecto. “No se puede decir cualquier cosa, tampoco en ese tipo de programas en los que nos hacen creer que lo que se está diciendo es inocente, ingenuo, que va por otro lado, por el espectáculo. Ahí se crea mucho más sentido común colectivo que en los programas de cable estrictamente político que miramos los que nos interesa la política. La gente común no ve esos programas”, explicó la portavoz, que en ese sentido planteó que decidieron “dar ese debate” y no quedarse “encerrados” en un “pedacito de Twitter” y de periodismo que solo ven los dirigentes, mientras la sociedad se interesa por otras propuestas televisivas.

“Si yo hablara y si el Presidente hubiera contestado sobre algo que un dirigente dijo en un programa con dos puntos de rating hubiera sido completamente natural. ¿Les parece que está mal que nos hagamos cargo de responder algo que dice alguien que tiene mucha mas posibilidades de impactar en mucha más gente porque lo ve muchísima más gente y porque está dicho de manera tal que lo hace verosímil, que lo hace sentir como que te lo dijo alguien de tu familia o uno de tus amigos?”, insistió Cerruti, segura de que no fue “ingenuo” el comentario de Alfa.

En tanto, Fernández ya instruyó a su abogado Gregorio Dalbón para que inicie acciones judiciales contra el participante del programa Gran Hermano. “Entendemos las reglas del programa y que la persona no lo va a saber hasta que salga, pero no había que dejarlo pasar”, concluyó Cerruti.

