En una entrevista exclusiva con Eleonora Cole en PM, el noticiero central de LN+ , la vicepresidenta Gabriela Michetti habló del trabajo que se hace en el Congreso e hizo énfasis en que, en muchos de sus discursos en el Senado, la senadora Cristina Kirchner se excedía de su tiempo permitido. " Cristina siempre ha sido, hasta ahora, poco regulada en sus tiempos. Cumplir con los tiempos es algo que tenemos que hacer porque la dirigencia tiene que dar el ejemplo, y es bueno que, cuando uno tiene un tiempo, sea en un parlamento o no, lo cumpla", argumenta la vicepresidenta. "Tiene que ver con un tema cultural."

"Uno tiene que trabajar sobre las reglas y ponerse eso como un tema, porque las reglas se cumplen desde la más chiquita, uno tiene que dar el ejemplo", opinó la vicepresidenta. También explicó, ya por fuera del comportamiento de Cristina, que todos en el Senado tratan de cumplir no solo con los tiempos sino también con la puntualidad. "Tratamos de empezar las sesiones media hora después del llamado del timbre, que es la regla de cualquier parlamento", relató. "Muy pocas veces nos hemos ido unos pocos minutos de eso. Hay buena cultura en el Senado".

También habló de lo que para ella es el verdadero rol del vicepresidente y aclaró que quizás haga enojar a algunos colegas en ese cargo. " El rol del vicepresidente es un rol administrativo y funcional, no es político ni parlamentario. Eso es para el presidente provisional del Senado; el vicepresidente es meramente administrativo", aclaró, pero agregó que los políticos no se tragan eso y le hacen creer a la gente que los vicepresidentes son los que arman las leyes. "Vos solo podés hablar para dirigir el voto o para hacer cumplir los tiempos, nada más, no podés opinar sobre una ley", concluyó.