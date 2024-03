Galmarini acusó a Scioli de ser “complice” del “brutal ajuste” de Milei

Escuchar

Luego del elogio del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, al presidente Javier Milei por el ‘boom’ de turismo en Semana Santa, la extitular de AySA Malena Galmarini lanzó una dura crítica contra el exfuncionario de varios gobiernos kirchneristas y lo trató de “cómplice” del ajuste fiscal.

“Ay, Naniel [en vez de Daniel]… No se le puede mentir a todos todo el tiempo. ¡Te van a descubrir, campeón! Con políticas para un lado o para el otro, vos siempre sos un “boom”…? El único “boom” es el brutal ajuste del que sos cómplice”, escribió la también esposa del exministro de Economía Sergio Massa a través de la red social X.

Cualquier cosa te viene bien con tal de seguir siendo casta.… https://t.co/6H6meqdgRh — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) March 29, 2024

“Cualquier cosa te viene bien con tal de seguir siendo casta. ¡Si hay alguien que vive del Estado hace décadas, sos vos! ¿Rajaste a tus compañeros y compañeras de la Secretaría? ¿Eran ñoquis?”, cerró Galmarini al compartir el mensaje que difundió el funcionario en el que destacó la gestión de turismo.

“Sí, hay un boom turístico de Semana Santa. Esto es fruto de la política de cielos abiertos, mayor desregulación y competitividad aerocomercial que impulsó el Presidente Javier Milei, el programa Cuota Simple que coordinamos con los Secretarios de Industria y Comercio, el compromiso de cuidar a los turistas que firmamos con la Secretaría de Defensa al Consumidor y todo el trabajo que realizamos con el ministro Francos y el equipo de la Subsecretaría de Turismo”, destacó Scioli desde su cuenta de X.

Críticas al Gobierno

Las declaraciones de Galmarini se suman a sus recientes críticas contra el contra el actual titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, por el pago de las jubilaciones de abril en dos tramos, que el Gobierno anunció.

Desde la Casa Rosada primero dijeron que los jubilados cobrarían de forma desdoblada y luego el vocero presidencial, Manuel Adorni, salió a aclarar que se hacía de esa forma por una cuestión administrativa. También, detalló que primero se depositaría el monto que corresponde al haber y, después, el bono de $70.000 y el aumento que definió por decreto el presidente Milei.

No conforme con la explicación, Galmarini cargó contra el ministro de Economía. “¡No, Caputo, no! No es un tema administrativo. Son personas que trabajaron toda su vida, que necesitan sus haberes para comer”, sentenció la dirigente bonaerense del Frente Renovador (FR), quien luego se refirió a la situación de los jubilados.

Desde De la Rúa que no… https://t.co/P39mTj12C0 pic.twitter.com/uV8rVhNY3J — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) March 29, 2024

“¿Pueden pagar sus remedios en dos cuotas administrativas? ¿Y el alquiler? ¿Y la luz? ¿Y los huevitos de Pascuas para sus nietos?”, cuestionó Galmarini. Y tras ello arremetió: “Desde De la Rúa que no se pagaba la jubilación/pensión en cuotas. ¡Caradura! Te estás mandando una tremenda transferencia de ingresos de pobres a ricos, a la verdadera casta: tus jefes en los negociados”.

En el último mes, Galmarini tomó un rol activo en las redes sociales donde comparte mensajes en los que cuestiona la gestión libertaria. A principios de esta semana la dirigente bonaerense se pronunció sobre la propuesta de cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner (CCK), y cargó contra el Gobierno por la escasa respuesta frente al brote de dengue. “Pasan la motosierra por encima de todo, incluso de la salud, y mienten sobre lo que dicen los especialistas”, criticó la expresidenta de AySA.

“Nací en la Maternidad ‘Eva Perón’ de San Isidro. La dictadura militar le borró ‘Eva Perón’. En democracia reinstauraron el nombre. No son temas estructurales. Se remedian. No caigamos en provocaciones”, sostuvo Galmarini en relación al intento de cambio de nombre que anunció este martes el Gobierno a través del vocero presidencial, Manuel Adorni.

LA NACION