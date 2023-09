escuchar

El Gobierno logró aprobar en el Senado de la Nación el proyecto de Ley que elimina la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias a partir del año próximo, pero antes de la votación final, un senador se cruzó con la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) cuando habló sobre la candidata a presidenta de esa coalición, Patricia Bullrich, y debió intervenir la presidenta del senado, Cristina Kirchner.

José Mayans, el senador nacional formoseño de Unión por la Patria, fue el protagonista del intenso cruce con los senadores de la oposición. El jefe del Interbloque oficialsta en la Cámara alta tenía uso de la palabra en su exposición de 40 minutos y se refería a la “herencia” que recibió el Gobierno de Alberto Fernández de Mauricio Macri y a la promesa del líder de JxC de cómo modificar la Ley del Impuesto a las Ganancias iba a favorecer una recuperación para los trabajadores.

Sin embargo, no fue sino hasta que se refirió a Patricia Bullrich que provocó la reacción de la bancada opositora en defensa de su candidata. “No tenemos ningún futuro con esta mujer”, sostuvo Mayans y disparó: “Le pusieron a [Carlos] Melconian, otro de los responsables de la deuda. Lo pusieron para que no hable ella, porque habla y se caen”.

Fue allí que algunos de los senadores de Juntos por el Cambio (como Luis Naidenoff, Carolina Losada, Luis Juez y Alfredo Cornejo) pidieron a la vicepresidenta Cristina Kirchner, entre abucheos y gritos, que el orador terminara con los insultos y concluyera con su extensa exposición.

Las declaraciones de Mayáns que enfurecieron a la oposición

En primera instancia, Kirchner se limitó a pedir orden explicando que el senador estaba en uso de su palabra y exclamó: “Senador. Senador. Por favor”, en alusión a Naidenoff.

Por su parte, Mayans insistió en sus declaraciones y caldeó aun más la disputa con el bloque opositor. “De los dos caminos que existen, el más racional es el nuestro. Ustedes ya fundieron el país con De La Rúa, que nos dejaron 14 provincias con bonos y lo recontra hundieron con Macri. Ahora obviamente que la esperanza del pueblo argentino está en estas políticas públicas que hacen posible construir la dignidad humana”, indicó.

Y redobló la apuesta, provocando la risa cómplice de la presidenta del senado: “Para poder empezar tenemos que resolver el desastre del endeudamiento. El crédito de los 100 años se los dejó ustedes para que se lo cuenten a los tataranietos. No sea tan violento. No se enojen. Escuchen, nosotros les escuchamos todas las huevadas que dicen ustedes. Háganse responsable del problema que dejaron”.

Los gritos e insultos cruzados no cesaron, y fue allí cuando intervino de manera concluyente la exmandataria: “Está haciendo uso de la palabra en el tiempo que le corresponde. Como lo usaron ustedes, que dicen lo que se les da la gana y tenemos que escuchar. Tiene 40 minutos para hablar. Si quiere hablar los 40 minutos que hable los 40 minutos”, sentenció.

La votación concluyó a favor de la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias por 38 votos de respaldo y 27 de rechazo y la nueva Ley que entrará en vigencia a partir de 2024 dejará fuera del alcance del tributo a más de 800.000 trabajadores al fijar un nuevo impuesto que tributarán aquellos que ganen más del equivalente a 15 salarios mínimos vital y móvil. Tras la reunión celebrada esta semana en el Ministerio de Trabajo, que actualizó el valor de ese ingreso, ese piso quedaría cerca de los dos millones de pesos.

LA NACION