García Cuerva dijo que el Papa León XIV visitará la cárcel de Devoto y el Cottolengo de Claypole

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, detalló este martes los lugares propuestos para las actividades del papa León XIV durante su visita a la Argentina, del 8 al 11 de noviembre. Si bien no confirmó ninguna locación de modo tajante, la agenda preliminar ya contempla actos en sitios específicos.

El prelado explicó, en diálogo con Radio Mitre, que las autoridades locales ya coordinan el cronograma papal en la segunda “misión de avanzada” del Vaticano, a cargo del coordinador de los viajes papales de la Santa Sede, monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda.

Asimismo reveló qué lugares consideran para las ceremonias públicas e institucionales. Entre ellas mencionó:

Palacio San Martín : encuentro ecuménico interreligioso

: encuentro ecuménico interreligioso Plaza San Martín : homenaje al Libertador de América

: homenaje al Libertador de América Monumento a los españoles : tanto misa central como encuentro con los jóvenes

: tanto misa central como encuentro con los jóvenes Cottolengo de Claypole : visita

: visita Cárcel de Devoto: visita

El Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio de Palermo, sería el elegido tanto para la misa central como para el encuentro con los jóvenes. Sobre la decisión de usarlo para ambos actos, el religioso sostuvo: “Es un mensaje de austeridad hacer ambos encuentros en el mismo lugar. Es para decir aprovechemos lo que tenemos y, dando un cambio de cara, usar el mismo escenario”.

En el encuentro con los jóvenes del Papa en Madrid registraron más de 60.000 asistentes JMJ LISBOA - JMJ LISBOA

Por otra parte, la organización descartó hacer eventos en estadios, ya que prefieren espacios abiertos sin límite de aforo, “para que nadie quede afuera”. En esta línea, y para reforzar la necesidad de organizar el encuentro en exteriores, García Cuerva recordó que en una jornada similar en Madrid participaron 60.000 jóvenes.

La agenda proyectada también incluye un encuentro ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín y un homenaje al libertador José de San Martín en la plaza que lleva su nombre.

Además, en el plano pastoral, confirmó visitas al Cottolengo de Claypole y a la cárcel de Devoto. Respecto a la recorrida por el penal porteño, explicó que el papa Francisco le hablaba seguido a León XIV sobre las cárceles, y contó que el actual pontífice ya estuvo en unidades de Guinea Ecuatorial y Barcelona.

El Papa visitaría la Cárcel de Devoto durante su estadía GCBA

Por otro lado, García Cuerva aclaró que la estadía del Papa será breve y dijo que eso limita la cantidad de actividades en las que puede participar. “Han llegado un montón de propuestas, pero hay que entender que viene solo tres días”, señaló y agregó: “No es que no quiera, es que no llega”.

En cuanto a las cuestiones de logística y seguridad, el arzobispo indicó que representantes de la Guardia Suiza y la gendarmería italiana ya trabajan en conjunto con las autoridades nacionales y locales.

Sobre este esquema conjunto, resaltó: “Está generando buenos frutos, porque nos está sentando en la misma mesa” —en referencia a un clima de conflictividad entre los gobiernos de Nación y Provincia—. Finalmente, y a título personal, reconoció estar “muy nervioso”. “Es mucha responsabilidad”, sostuvo.

Tal como informó LA NACION, estas definiciones se dieron tras la llegada de la delegación vaticana. Los enviados mantienen reuniones con la Iglesia argentina, la Nunciatura Apostólica que encabeza Michael Wallace Banach, y la Casa Rosada —con la coordinación de Karina Milei—.