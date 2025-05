Garrahan: el Gobierno les puso una condición a los residentes si quieren una nueva propuesta salarial

Mientras el conflicto en el Hospital Garrahan cada vez toma mayor trascendencia pública y aumenta la presión sobre el Gobierno por la precaria situación salarial de los médicos residentes, que reclaman por una recomposición, desde la Casa Rosada por primera vez mostraron una vocación concreta de avanzar en el diálogo pero con una condición: que los profesionales suspendan por 48 horas las medidas de fuerza y se sienten a dialogar.

Así lo pidió la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, quien oficia como vocera de la gestión de Javier Milei ante este tema y frente al silencio del número uno de la cartera, Mario Lugones. Dijo la funcionaria que están “la voluntad, el camino y los recursos” para destrabar la protesta.

Residentes del Hospital Garrahan se manifestaron frente al Ministerio de Capital Humano el jueves Santiago Filipuzzi - LA NACION

Luego de admitir que el sueldo de los residentes del hospital de referencia en pediatría, que atiende 40% de los casos de oncología infantil en el país, es “muy poco”, Loccisano planteó que el Gobierno quiere “defender el trabajo de los médicos” y reiteró la línea que marcó el jueves el vocero Manuel Adorni, cuando aseguró que el problema en el centro de salud es que hay demasiados administrativos.

Sin embargo, ante la escalada del conflicto -pese a que ya está dictada la conciliación obligatoria de parte del Ministerio de Capital Humano-, la viceministra mostró vocación de llegar a un acuerdo.

“El miércoles los residentes presentaron una nota para tener una reunión en el ministerio, el jueves tuvimos dos reuniones. Necesitamos que los residentes se sienten a trabajar con nosotros para cerrar una propuesta, la voluntad está, la vocación está, los recursos están... Están en el hospital, pero se encuentran aplicados de una manera incorrecta o ineficiente. Eso lo estamos corrigiendo. Entendemos la urgencia en resolver esto y por eso nos queremos sentar para encontrar una solución que ponga en valor el trabajo de los médicos, los residentes y los de planta”, sostuvo Loccisano en Radio Mitre.

Y, entonces, fue ahí que marcó, en un mensaje directo a los profesionales: “Estamos en ese camino, precisamos sentarnos con los residentes y para eso necesitamos que suspendan por lo menos por 48 horas las medidas de fuerza, para poder sentarnos a concretar una propuesta. Están la voluntad, el camino y los recursos. Así que, en la medida que esto pase [que corten con los reclamos], nosotros vamos a estar encontrando una solución rápidamente”.

Conferencia de prensa en el hospital Garrahan pidiendo mejoras salariales y mejores condiciones laborales Santiago Oróz

Bajo esa nueva postura, de mayor flexibilidad ante este reclamo que ascendió mientras avanzó la semana y que consiguió también adhesión de las familias de los niños que se atienden en el centro de referencia, Loccisano insistió: “Estamos queriendo resolver la situación y entendemos la urgencia, así que estamos como para sentarnos. De hecho, tuvimos dos reuniones para resolverlo en lo inmediato. Estos recursos están en el hospital, en la administración; ya tenemos disponible lo necesario para aplicarlo a esta situación. Necesitamos terminar de dialogar con los residentes para poner en marcha una propuesta".

Según la funcionaria nacional, el Gobierno pretende que los nuevos sueldos sean “sostenibles” y no poner “un parche” para que después no funcione el esquema renovado. “Queremos que sea un camino para el reconocimiento de la excelencia”, aseguró. De acuerdo a información de los residentes, ahora tienen el salario estancado en $797.061 para jornadas de más de 60 horas semanales.

Por su parte, Alejandro Lipcovich, delegado Junta Interna ATE Hospital Garrahan, dijo a LA NACION. “Todos los trabajadores y trabajadoras nos hemos reunido en asamblea y hemos resuelto que ante la conciliación obligatoria que planteó la Secretaría de Trabajo debe concretarse la responsabilidad patronal de fijar una audiencia de negociación con representantes precisamente de esta asamblea. Eso no ha ocurrido hasta el momento y el día martes va a haber una nueva asamblea general de todo el personal que vienen siendo multitudinarias”. Y adelantó: “Si no hay respuestas, la asamblea sin duda va a tomar nuevas medidas de fuerza”.

Mientras, la viceministra dijo que en Salud están “en contra de los ñoquis” que forman parte del hospital pero que no hacen su trabajo, aunque no pudo precisar a cuántos trabajadores se refería con esa definición. “Nosotros no lo sabemos”, admitió, pese a las reiteradas veces que en estos días desde la Casa Rosada repitieron que había “privilegios”, sobre todo en el personal de administración del Garrahan.

“Los números son altos, la planta del Garrahan es muy importante, sobre todo la de conducción administrativa. Vamos a apuntar ahí para ver qué está pasando”, adelantó sobre esta revisión que piensan realizar, más allá del tema salarial, y planteó que estos supuestos “ñoquis” se “tienen que ir” del hospital para así “evitar que los vivos de siempre que no trabajan sigan cobrando”.

Con el fin de revisar si hay cumplimiento de parte de los trabajadores del hospital, en las últimas horas desde el Ministerio de Salud confirmaron a LA NACION que aplicarán control biométrico para auditar el presentismo y los horarios.

Conferencia de los residentes

Al mediodía, la asamblea de residentes del Hospital Garrahan leyó un documento a raíz del conflicto salarial y los ajustes que atribuyen al Gobierno de la Nación. Desde el ingreso de la calle Combate de los Pozos al centro hospitalario de alta complejidad ubicado al sur porteño, anticiparon que “la medida de fuerza seguirá por tiempo indefinido”, recalcaron que “el futuro de la salud pública está en peligro” y le apuntaron al Ministerio de Salud para la falta de negociación: “Reunirse sin traer soluciones no es gestionar, es prolongar el problema”.

La conferencia de prensa de los residentes del Hospital Garrahan, este mediodía Valeria Rotman

“Tras un año de intentar comunicarnos con el Ministerio de Salud sin obtener respuesta, el día de ayer fuimos recibidos por representantes del mismo. En dicha reunión, si bien se escuchó nuestro reclamo, no se nos ofreció ninguna respuesta concreta ante la situación salarial y laboral desesperante actual”, expresó Carolina, quien prefirió reservar su nombre, mientras detrás suyo la acompañaban más de 60 integrantes del reclamo con pancartas y consignas del mismo. “Estamos preocupados por el futuro de la salud pública”, alertó.

La declaración surgió en respuesta a las últimas declaraciones de la viceministra de Salud de la Nación, Cecilia Loccisano.

“No nos corresponde como profesionales de la salud cargar con el peso de la administración de los fondos hospitalarios. En segundo lugar, queremos dejar en claro algo: los residentes somos empleados del Ministerio de la Salud de la Nación. Nuestros salarios no dependen del presupuesto del hospital. Por esto, deslindar las responsabilidades con argumentos presupuestarios no solo es incorrecto, sino también una forma de evadir el compromiso que tiene el Estado Nacional sobre nuestra situación salarial”, remarcaron.

Por otro lado, también salieron al cruce luego de que desde la Casa Rosada se le atribuyera al Garrahan irregularidades por los usos de los fondos y aumento del personal en administraciones pasadas. “Queremos aclarar que estamos a favor de la transparencia y de la correcta gestión de recursos. La decisión de continuar con las medidas de fuerza se basa en la falta de propuestas concretas y la experiencia con acuerdos incumplidos”, apuntaron.

Por último, recordaron que la última vez que se anunció un aumento fue “en septiembre del 2024, cuando entonces ministro Mario Russo firmó un aumento del 28% que fue dado de baja a las pocas horas de emitir el mismo”. Y cerraron: “Nos duele tener que continuar con estas medidas. Sostenemos que nuestro lugar no es en frente a las cámaras, sino al lado de nuestros pacientes y sus familias. Pero esta situación es insostenible. Reclamamos un salario justo y acorde a las responsabilidades y cargo horario que sostenemos y condiciones laborales dignas para cuidar sin descuidarnos”.