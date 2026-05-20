Axel Kicillof adhiere a la marcha de la salud, pero los reclamos también apuntan a él

Axel Kicillof se pone al frente de los reclamos sanitarios contra el gobierno de Javier Milei, pero las quejas del sector también alcanzan a su gestión provincial. En la previa de la marcha federal por la salud a la que adhirió el titular del PJ bonaerense, el Hospital Garrahan le salió al cruce y denunció que su gobierno demora la entrega de insumos para cirugías.

En la institución pediátrica denuncian que la administración de Kicillof adeuda el envío de 814 prótesis. “Los pedidos pendientes del Hospital Garrahan al Banco de Prótesis de la provincia de Buenos Aires se acumulan desde 2022 y crecen año tras año. La situación resulta crítica al tratarse de chicos que, en algunos casos, necesitan la prótesis para poder movilizarse”, afirmaron las autoridades del hospital.

El Consejo de Administración del Garrahan advirtió que el 70% de sus pacientes viene de la provincia y que “hoy cientos de familias bonaerenses se encuentran afectadas por demoras administrativas que dependen exclusivamente del gobierno local”.

Según explicaron, cuando las familias solicitan los insumos, se enfrentan “extensos procesos administrativos que la mayoría de las veces terminan en la nada” y que, pese a la falta de avances, el gobierno provincial evita negar por escrito el envío de las prótesis para “no pagar el costo público”.

“La demora ya generó situaciones extremas. Hubo pacientes que, en la espera, alcanzaron la adultez y no pudieron ser intervenidos dentro del hospital pediátrico, y otros que debido a la urgencia, fueron operados con insumos pagados por la institución”, indicaron en el comunicado compartido en redes sociales. En este contexto, las autoridades del hospital exigen una “solución urgente y sostenible” para evitar que se vea afectada la salud de sus pacientes.

El Consejo de Administración del Hospital Garrahan denunció que el gobierno de Kicillof demora la entrega de prótesis para cirugías pediátricas Fabián Marelli

El reclamo del Hospital Garrahan, cuyo presupuesto lo aporta el 80% por el Estado nacional y el 20% restante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, llega luego de que Kicillof respaldara la convocatoria a la marcha federal por la salud y cuestionara la política sanitaria del gobierno de Milei. En una reunión con intendentes en la ciudad de La Plata, el gobernador había calificado de “criminal” la gestión del ministro Mario Lugones y aseguró que la Argentina atraviesa una “catástrofe sanitaria”.

“Producto de la crisis económica y la desregulación de la medicina prepaga más de 742 mil personas perdieron su cobertura de obra social. En muy poco tiempo, el ajuste, la interrupción en la entrega de medicamentos y la eliminación de programas generaron un aumento sin precedentes en la mortalidad infantil, la mortalidad materna y las internaciones por causas evitables”, señaló en su cuenta de X el término de la cumbre.

Atravesamos una verdadera catástrofe sanitaria en la que miles de familias sufren el abandono explícito del Gobierno nacional.



Producto de la crisis económica y la desregulación de la medicina prepaga más de 742 mil personas perdieron su cobertura de obra social. En muy poco… pic.twitter.com/yfIbDVVyG0 — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 19, 2026

En este contexto, aseguró que, junto a los intendentes, el gobierno provincial se está “haciendo cargo de la situación y brindando todas las respuestas” que están a su alcance, pese a la “sobrecarga” de sus propios sistemas de salud. En el encuentro, el gobernador había apuntado contra los recortes del gobierno nacional y la “merma en la coparticipación” que limitan la capacidad de la provincia para fortalecer el acceso a la salud.

Según confirmó ante más de 60 intendentes, Kicillof participará, esta tarde, de la marcha federal que se realizará frente al Ministerio de Salud, en una señal de apoyo a los sindicatos y los trabajadores de la salud. “Nosotros adherimos a la marcha federal por el acceso a la salud, que es un derecho de todos los argentinos, le guste o no le guste al Presidente de la Nación”, enfatizó el titular del PJ bonaerense.

Además de los reclamos del Garrahan, la adhesión de Kicillof a la marcha también generó críticas del gobierno nacional, que apuntó contra la deuda del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) con distintos establecimientos médicos y denunció “un claro tinte político” en la convocatoria a la movilización por la salud pública.

Kicillof se reunió con intendentes bonaerenses y denunció una "catástrofe sanitaria" por la política de Javier Milei

En la administración libertaria afirmaron que, mientras Kicillof y su ministro de Salud Nicolás Kreplak, convocan a la marcha, “el Estado nacional invierte casi 2 billones de pesos en la salud de los bonaerenses y la Provincia debe más de 644 mil millones a los hospitales SAMIC de gestión compartida con Nación”.