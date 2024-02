escuchar

El diputado nacional Gerardo Milman presentó este miércoles un proyecto de declaración para que el Poder Ejecutivo convoque a una consulta popular vinculante a través del Congreso para que la gente diga si aprueba o rechaza la ley Ómnibus en el marco del artículo 40 de la Constitución Nacional. Tanto el presidente Javier Milei como su vocero, Manuel Adorni, habían sugerido la posibilidad en caso de que la ley fuera rechazada. Ayer, en la votación en particular, La Libertad Avanza devolvió el proyecto a comisión, por desacuerdos con la oposición dialoguista.

Hoy, el Presidente dijo desde Israel que su decisión había sido la de retirar la ley de la discusión y trató de traidores a los que la rechazaron. Milman pareció dar el puntapié para que o el Gobierno por su cuenta o con el aval del Congreso llame a una consulta popular. El pedido de declaración de Milman se encuadra en el plebiscito vinculante.

“En el día de hoy he presentado un proyecto de declaración para que el Poder Ejecutivo convoque una Consulta Popular en los términos del Artículo 40 de la CN”, escribió el exsecretario de Seguridad Interior de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri.

“Así mismo presente un proyecto de Ley en el mismo sentido regulado por el segundo párrafo del Artículo 40 @JMilei”, concluyó. El segundo párrafo establece que el Ejecutivo podrá convocar a un plebiscito no vinculante y sin voto obligatorio, que luego será reglamentado por el Congreso. En el caso de la consulta popular vinculante, el resultado no podrá ser vetado.

Tal como publicó LA NACION, luego de que ayer la ley ómnibus fuera enviada nuevamente a la comisión en Diputados, el vocero presidencial, Manuel Adorni, habló sobre la posibilidad de convocar a un plebiscito para llevar adelante las reformas que plantea el presidente Javier Milei. En este sentido, Adorni señaló: “El presidente Javier Milei va a ser todo lo posible para cumplir con el mandato popular que es sacar a la Argentina adelante. Tal vez la ‘Ley Bases’ sea una pequeña parte de todo lo que necesitamos, pero es parte del camino”.

Según el artículo 40 de la Constitución Nacional, el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática.

Qué es un plebiscito y para qué sirve la consulta popular

Un plebiscito es una consulta popular, que puede ser vinculante y obligatorio su resultado si es convocado a través del Congreso. Y que no es vinculante ni obligatorio, si es convocado por el Poder Ejecutivo. En este sentido, tiene un gran significado simbólico, pero no jurídico. La consulta masiva sí puede exhibir el nivel de apoyo a una propuesta, pero no es una herramienta que tenga el poder suficiente de determinar una medida por sí mismo. Se trata, más bien de un llamado a la población para pronunciarse sobre un tópico de interés colectivo y así conocer el acompañamiento que le otorga la ciudadanía.

Cuándo hubo plebiscitos en la Argentina

En el país, el llamado a consulta popular no ha sido una herramienta utilizada con frecuencia. A lo largo de la historia democrática argentina, solo en dos oportunidades se recurrió a esta modalidad, y en ambas ocasiones fue para tratar temas limítrofes entre la Argentina y Chile.

El primero se concretó el 29 de abril de 1901 en la provincia de Chubut, y con el arbitraje de Reino Unido quedaron establecidos los actuales límites geográficos entre nuestro país y Chile.

En tanto, el segundo plebiscito se realizó el 25 de noviembre de 1984, para conocer la voluntad de la ciudadanía respecto a aceptar o rechazar el Tratado de Paz y Amistad firmado con Chile para resolver el Conflicto del Beagle.

De concretarse, el llamado del presidente Milei a un nuevo plebiscito, sería el tercero en la historia del país, y el resultado terminaría definiéndose en el Parlamento.

