Luego de que este martes 6 de febrero la ley ómnibus fuera enviada de vuelta a comisión en Diputados ―por decisión del oficialismo y por falta de acuerdos para aprobar ciertos artículos de la iniciativa― el vocero presidencial, Manuel Adorni, habló sobre la posibilidad de convocar a un plebiscito para llevar adelante las reformas que plantea el presidente Javier Milei.

La consulta popular ya había sido anticipada por el Presidente a fines del año pasado, cuando publicó el DNU (decreto de necesidad y urgencia) que generó malestar en los legisladores y en un sector de la población que manifestó su descontento con las medidas. En este contexto, el mandatario había advertido que si el Congreso rechazaba el DNU, llamaría a un plebiscito para avalar sus intenciones de reforma.

Ahora, Adorni también volvió a mencionar la posibilidad de una plebiscito en LN+. Sobre la vuelta a comisiones del proyecto, insistió: “No íbamos a permitir que se desguace la ley, que nos destruyan artículo por artículo”. Luego, sobre la posibilidad de acudir a un plebiscito en caso de que el Congreso se niegue a debatir o rechace la “Ley Bases” el vocero presidencial sentenció: “Él [por Milei] va a ser todo lo posible para cumplir con el mandato popular que es sacar a la Argentina adelante. Tal vez la ‘Ley Bases’ sea una pequeña parte de todo lo que necesitamos, pero es parte del camino”.

Una vez más, confió en que “la política en algún momento va a entender que este proyecto lo necesita la gente”. ¿Querían que el camino fuera más tortuoso, más diario y con mayor sufrimiento y ajuste? No estaban en nuestros planes. Pero tampoco íbamos a permitir que destruyan la ley”, sumó. Y dijo para cerrar: “Si hay alguien que tiene claro el norte es el presidente Milei. Acá no importa lo que hagan los gobernadores, lo que hagan en el Congreso. Vamos a salir de esta decadencia con todas las herramientas que la Constitución Nacional nos briden”.

Dado el anticipo cobra importancia conocer en detalle qué es un plebiscito y para qué sirve la consulta popular. En este sentido, es preciso desglosar cuál es el poder real de esta consulta en sentido estricto, y qué instancias superiores entran en juego una vez que se realiza la votación ciudadana no vinculante.

Qué es un plebiscito y para qué sirve la consulta popular

Un plebiscito es una consulta popular, que no es vinculante ni obligatoria, como sí ocurre con una votación que define una elección. En un plebiscito, en cambio, no es necesario que se acate la decisión mayoritaria y los ciudadanos no están obligados a participar de la consulta.

En este sentido, tiene un gran significado simbólico, pero no jurídico. La consulta masiva sí puede exhibir el nivel de apoyo a una propuesta, pero no es una herramienta que tenga el poder suficiente de determinar una medida por sí mismo. Se trata, más bien de un llamado a la población para pronunciarse sobre un tópico de interés colectivo y así conocer el acompañamiento que le otorga la ciudadanía.

Cuáles son los alcances de un plebiscito

Según consta en el artículo 6 del Título II, de la ley 25.432: “Puede ser sometido a consulta popular no vinculante, todo asunto de interés general para la Nación, con excepción de aquellos proyectos de ley cuyo procedimiento de sanción se encuentre especialmente reglado por la Constitución Nacional, mediante la determinación de la cámara de origen o por la exigencia de una mayoría calificada para su aprobación. En este tipo de consulta el voto del electorado no será obligatorio”.

Sin embargo, al ser una modalidad no vinculante, en caso de obtener una mayoría de votos, no implica un acatamiento directo de la voluntad popular, tal como se explicita en el artículo 8 de la misma normativa: “Cuando un proyecto de ley sometido a consulta popular no vinculante, obtenga el voto afirmativo de la mayoría absoluta de votos válidos emitidos, deberá ser tratado por el Congreso de la Nación, quedando automáticamente incorporado al plan de labor parlamentaria de la Cámara de Diputados de la sesión siguiente a la fecha de proclamación del resultado del comicio por la autoridad electoral”.

Cuándo hubo plebiscitos en la Argentina

En el país, el llamado a consulta popular no ha sido una herramienta utilizada con frecuencia. A lo largo de la historia democrática argentina, solo en dos oportunidades se recurrió a esta modalidad, y en ambas ocasiones fue para tratar temas limítrofes entre la Argentina y Chile.

El primero se concretó el 29 de abril de 1901 en la provincia de Chubut, y con el arbitraje de Reino Unido quedaron establecidos los actuales límites geográficos entre nuestro país y Chile.

En tanto, el segundo plebiscito se realizó el 25 de noviembre de 1984, para conocer la voluntad de la ciudadanía respecto a aceptar o rechazar el Tratado de Paz y Amistad firmado con Chile para resolver el Conflicto del Beagle.

De concretarse, el llamado del presidente Milei a un nuevo plebiscito, sería el tercero en la historia del país, y el resultado terminaría definiéndose en el Parlamento.

