Gerardo Morales acusó a Vidal de desertar y responsabilizó a Larreta: “Se cree poderoso”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, criticó a María Eugenia Vidal por no postularse desde la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones y hacerlo por la Capital Federal. La acusó de desertar, pero cargó la responsabilidad de esa decisión sobre Horacio Rodríguez Larreta, a quien cuestionó por su manejo de la conflictiva interna de Juntos por el Cambio. “Se cree poderoso”, señaló el gobernador radical, que respaldó con fuerza a Facundo Manes, el candidato de la UCR en suelo bonaerense.

“En la provincia de Buenos Aires se va a acomodar yendo a las PASO, vamos a ir a disputar y es ahí donde hay que dar la madre de las batallas. Por eso, me sorprende mucho la actitud de Vidal de haber desertado de la lucha. En Buenos Aires había que poner toda la carne en la parrilla ”, consideró Morales.

“ Me parece una actitud muy cómoda de parte de Vidal, que deserta de una lucha y se va a la ciudad, incluso ha tenido que borrar de su blog el término ‘orgullosamente bonaerense’ . Creo que eso no le hace bien al electorado. La verdad que en la Capital se gana con cualquier candidato, con Patricia Bullrich se gana contundentemente”, reprochó el gobernador radical, en declaraciones a radio La Red.

Para Morales, el responsable del cambio de distrito de Vidal es Larreta, quien por estos días intenta un trabajoso acuerdo para cerrar la interna de Pro en la provincia para enfrentar a Manes. “ La responsable no es María Eugenia Vidal, es Horacio Rodríguez Larreta , y esto es lo que más me preocupa. El jefe de gobierno debería reflexionar sobre esto. Este es el problema del manejo del poder en la política, cuando uno se cree poderoso y se cree que lo puede todo , y que todo es de goma. Entonces, a la gobernadora la pongo acá, y al vicejefe de gobierno [Diego Santilli] lo llevo a Buenos Aires”, señaló el gobernador de Jujuy.

El mandatario jujeño dijo estar preocupado por la estrategia que despliega Larreta: “Me preocupa esta posición de Horacio. Cree que lo tiene todo, que se mete en todos los distritos, a armar el radicalismo. Como si el electorado fuera ingenuo, yo creo que hay que hacer respetuoso del electorado”.

“Juntos por el Cambio tiene que llegar con un plan de gobierno y no con estas actitudes especulativas. Esta actitud de sacar a Vidal, que era la candidata más fuerte en la provincia, y ponerla donde uno cree, es una especulación sobre el electorado que no comparto”, abundó el gobernador.

Morales, con Manes, Abad, Josefina Mendoza, Lousteau y Cano, el 27 de junio, al celebrar la victoria en las legislativas jujeñas Gobierno de Jujuy

El gobernador radical, que el 27 de junio obtuvo una amplia victoria en las legislativas de Jujuy, contrastó la actitud de Vidal y Larreta con la de Manes y el radicalismo. “La actitud de Horacio debilita a la coalición. Por suerte, el radicalismo va a dar la lucha. No es lo mismo que gane Santilli o que gane Facundo . Si gana Santilli, es la lógica, sería lógico que gane Pro, que tiene los municipios más importantes, entonces todo queda como está. La diferencia va a ser si gana Facundo, y creo que eso es muy posible que pase. Un triunfo en las PASO nos va a permitir acercarnos a ganarle al candidato de [Axel] Kicillof en la provincia”, evaluó.

Morales también hizo una autocrítica sobre el gobierno de Mauricio Macri y remarcó que desea que haya “un presidente radical” en 2023. “Hay que aprender de las experiencias. Nosotros hemos cometido muchos errores. Yo no quiero un gobierno de CEOS en 2023, si nos tocara gobernar; quiero un gobierno en el que haya política, que conozca el país, a la gente, que no solo conozca la realidad de la ciudad sino la del interior profundo. La Argentina va a resolver los problemas de su economía de la periferia hacia el centro”, sostuvo Morales.

El acampe por Sala

Mientras en la Plaza de Mayo se realiza una jornada más de un acampe en que organizaciones afines a Milagro Sala piden su liberación, Morales recordó: “Hay decisiones de la Justicia Federal, han intervenido 15 jueces federales sobre los que no tengo incidencia. En la Justicia provincial han intervenido 27 jueces, el 85% de esos jueces han sido designados en gestiones anteriores”.

El gobernador de Jujuy agregó que, en las últimas elecciones en la provincia, “todo el movimiento que apoya a Milagro Sala no pudo ingresar un solo legislador”. Y agregó: “El pueblo no resistía el doble comando [por la alianza política entre el exgobernador Eduardo Fellner y Sala], un gobierno en manos de esta señora, con una violencia que no se había visto nunca en Jujuy y que hemos padecido durante 15 años. Puede haber mucha gente que no ha vivido acá que pueda ser sorprendida o engañada por alguna consigna, acá sabemos muy bien lo que pasó”.