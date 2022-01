Gerardo Morales insistió en que no hay que “meter la basura bajo la alfombra” y criticó a los “halcones que saltan a la yugular”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, insistió esta mañana en la necesidad de que la oposición se haga cargo de la negociación que en su momento, cuando fue Gobierno, hizo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ante las críticas, el dirigente declaró de cara al 2023: “Hay algunos a los que no les gusta, no sé, pero no podemos meter la basura bajo la alfombra negando realidades”. Tras ello se metió en la interna de Juntos por el Cambio y criticó, sin dar nombres: “Esto es para todos los halcones que saltan a la yugular”.

“Fue nuestro Gobierno el que fue a buscar los recursos al Fondo. Lo menos que podemos hacer es escuchar el informe de Martín Guzmán”, enfatizó el gobernador en diálogo con Radio Continental.

Para Morales, la cuestión de la deuda “nos corta transversalmente a todos”. “Cuando nosotros acudimos al Fondo había que pagar una deuda importante que dejó Cristina [Kirchner] y que tuvimos nosotros también. Lo que tenemos que hacer es escuchar al ministro Guzmán y sacarnos dudas, hacerle preguntas”. El gobernador reiteró, en varias oportunidades durante la entrevista, que la gestión de Alberto Fernández “hasta acá no tiene un plan”. “Lo que nos presentaron es muy precario”, resumió.

Respecto de la ausencia de Horacio Rodríguez Larreta en la reunión con el Gobierno, Morales excusó al funcionario porteño: “Él va a participar de la reunión de la semana que viene. Horacio tuvo una actitud muy responsable en este tema, no es de las personas que está tirando del mantel para que todo se caiga”.

“Me parece que tiene que imperar el diálogo. No hay que caer en la grieta de los halcones que hay de un lado y del otro y que hacen negocios políticos”, sostuvo Morales.

El dirigente de Juntos también fue autocrítico con la alianza respecto de los planes para la elección presidencial de 2023: “Ni el Gobierno ni nosotros tenemos un plan. Tenemos que trabajar con Juntos por el Cambio en uno que dirima las diferencias internas que tenemos”.

Ante la posibilidad de que Javier Milei tenga un acercamiento con la alianza, Morales fue tajante: “Si alguien del Pro quiere una alianza con Milei que no cuente con el radicalismo”.

Negociación con el FMI: el esperado tenso encuentro entre los funcionarios provinciales

Los funcionarios convocados por el Gobierno nacional participaron ayer del encuentro en el que estuvo el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía. El gobernador bonaerense Axel Kicillof fue uno de los oradores más efusivos y cargó con dureza contra la gestión de Mauricio Macri.

Según Kicillof, el Stand-By por 45.000 millones de dólares que el organismo multilateral de crédito le otorgó al gobierno de Cambiemos fue “un crédito excepcional, fallido y fracasado, una bomba atómica, que necesita soluciones excepcionales”.

El jefe del interbloque de senadores nacionales de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, calificó como un “relato” la presentación de Guzmán una vez finalizada. ”Una hora de relato del ministro. Más que mostrar la propuesta de su Gobierno, dejó al descubierto que nadie apoya su plan. Que lo apoye la comunidad internacional, que lo apoye el Congreso, que lo apoyen los acreedores. Pero nunca dijo si lo apoya @CFKArgentina”, en referencia a la vicepresidenta Cristina Kirchner, dijo Cornejo en Twitter.

Del encuentro, que se extendió por espacio de más de dos horas, participaron los gobernadores de Buenos Aires; Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Entre Ríos, Gustavo Bordet; Formosa, Gildo Insfrán; La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; Misiones, Oscar Herrera Ahuad; Neuquén, Omar Gutiérrez; Río Negro, Arabela Carreras; Santa Fe, Omar Perotti; Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y Tucumán, Osvaldo Jaldo.En tanto, les gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y Santa Cruz, Alicia Kirchner, estuvieron mediante videoconferencia.

También asistieron por Chubut, el ministro de Economía y Crédito, Oscar Antonena; por Córdoba, el presidente provisorio de la Legislatura, Oscar González; por Corrientes, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard; por Jujuy, el vicegobernador Carlos Haquim; por Mendoza, el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié; por Salta, el vicegobernador, Antonio Marocco; por San Juan, el vicegobernador Roberto Gattoni; y por Santa Cruz, el vicegobernador Eugenio Quiroga.